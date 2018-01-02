Polis kuş uçurtmadı

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta alınan yoğun güvenlik önlemleri sayesinde yılbaşı sakin geçti.

Emniyet Teşkilatı, yılbaşında başarılı bir sınav verdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir üzere tüm yurtta alınan önlemler sayesinde, yılbaşında üzücü bir olay yaşanmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşına yönelik terör tehdidine karşı 4 ay önce harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarla terör örgütleri DEAŞ ve PKK’ya ağır darbe vuruldu. Yüzlerce örgüt üyesi yakalanırken, 4 büyük eylem girişimi önlendi.

Kangal ve Akbaş köpekleri nilk kez görev aldı. n

3 AŞAMALI PLAN

Aralık ayında ise 3 aşamalı güvenlik stratejisini hayata geçiren İstanbul polisi, 24 saat mesaiyle 39 ilçede adeta kuş uçurtmadı. Bu plan dahilinde İstanbul’a deniz, hava ve kara yoluyla giriş yapan tüm kişiler ve araçlar didik didik arandı. AVM’ler ve otoparklar kontrol altına alınırken, İstanbul’da bin 747 nokta 6 bin 988 kamera ile 24 saat izlendi. 37 bin polis, vatandaşları huzuru için yılbaşı gecesi sabaha kadar sokakta görev aldı. Araç trafiğine kapatılan meydanlara giriş yapan tüm vatandaşlar, kontrol noktalarında arandı. Ankara’da da olağanüstü önlemler alındı. Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de ilk defa bu yıl Taksim Meydanı’nda görev aldı.

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Taksim Meydanı’nda “drone nsavar”lar dikkat çekti.n

HUZUR İÇİNDE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce,İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yılbaşı gecesi için kurulan koordinasyon merkezindeki çalışmaları inceledi. İnce, “Tedbirlerin hem İstanbul hem de Türkiye genelinde en üst seviyede alınıp uygulandığını görüyoruz" dedi. Herhangi bir kutlama programının düzenlenmediği Taksim Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, yeni yıla “merhaba” dedi.

Başkent Ankara'da da Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde toplanan kalabalık, kontrol noktasından geçtikten sonra alana alındı. İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar da alınan yoğun önlemler sayesinde neşe içinde son buldu.

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Yılbaşı gecesi tramvay keyfi

Polisin aldığı önlemler sayesinde İstanbullular, yeni yıla huzur içinde girdi. Özellikle yılbaşı akşamı Taksim Meydanı’na akın eden çok sayıda vatandaş, İstiklal Caddesi’ne gelerek, yenilenen Nostaljik Tramvay’a binme keyfini yaşadı.