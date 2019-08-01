Gündem 2 bin 500 polis adayı alınacak
ANKARA

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapacak. Ön başvuru 5-19 Ağustos tarihleri arasında e-devlet şifresi ile internet üzerinden yapılacak.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için alınacak 2 bin 500 öğrenci için PMYO sınavı şartlarını da açıkladı.

ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

  • Ön başvuru 5-19 Ağustos tarihleri arasında EGM’den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.” denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

2019 yılında PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlara da yer verilen açıklamada, “2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 - 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacaktır.)” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

  • “Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecektir.”
Saat 13:00da yapılacak

Saat 13:00'da yapılacak

'Çok gizli toplantı' Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Emsal kavşak kararı

Emsal kavşak kararı

​Evin bitişiğine yapılınca değerini yüzde 10 düşürdü.
Haydutluk

Haydutluk

​Rumlar, İtalyanlar ve Fransızlar Türkiye'nin kıta sahanlığına müdahale ediyor.
2 bin 500<br>polis alınacak

2 bin 500
polis alınacak

Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı.
Dışarı çıkmayın

Dışarı çıkmayın

​Meteoroloji saat vererek vatandaşları uyardı.
ABD öldürdü

ABD öldürdü

Başına bir milyon dolar ödül konulmuştu.

Akademik<br> metin değil<br>terör propagandası

Akademik
metin değil
terör propagandası

Alınan karara karşı çıkan 4 AYM üyesinin gerekçeleri açıklandı.

Silahlar 60 bin<br>ABD askeri için

Silahlar 60 bin
ABD askeri için

​PKK işgali altındaki bölgelere yığılan silahların amacı belli oldu.

Büyük Türkiye'den<br>payımızı istiyoruz

Büyük Türkiye'den
payımızı istiyoruz

​Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, memurların taleplerini Yeni Şafak'a anlattı.
Doğal gaza zam

Doğal gaza zam

Konutlarda yüzde 14,97, sanayide ise yüzde 13,73 artış yapıldı.
Kritik temas

Kritik temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.
Almanya'da<br>tatsız prova

Almanya'da
tatsız prova

​Fenerbahçe iki hazırlık maçında toplam 11 gol yedi.
Zarif'e<br>yaptırım kararı

Zarif'e
yaptırım kararı

​ABD, İran'a yönelik yaptırım baskısını artırıyor.
FED faizleri düşürdü

FED faizleri düşürdü

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, FED faizleri 25 puan indirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.