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Polis plakalarını ne yapacaktınız?

İzmir ve Kocaeli'deki PKK operasyonları HDP'ye uzandı. PKK'yı finanse ettikleri için HDP'nin İzmir ve Kocaeli İl Eş Başkanları ile Buca İlçe Eş Başkanı gözaltına alındı. HDP'nin İzmir’deki parti binalarında İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sivil araçların plaka bilgilerinin yazılı olduğu bir ajanda bulundu.

Şahin Şen
04:00 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İzmir ve Kocaeli’de PKK’yı finanse eden şüphelilerin yakalanması için büyük bir operasyona imza atıldı. Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Dairesi’nin koordine ettiği operasyon, HDP’ye uzandı. İzmir’de PKK’yı sistemli şekilde finanse ettiği belirlenen HDP İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Konak İlçe Eş Başkanı Azize Çelebi’nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

PARTİ BİNASINDAN ÖCALAN POSTERİ

HDP’li yöneticilerin adreslerinde yapılan aramalarda terörist fotoğrafları bulundu. HDP’nin İzmir il başkanlığı ile Buca ve Konak ilçe başkanlıklarında ise bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sivil araçların plaka bilgilerinin yazılı olduğu ajanda ve dağ kadrosundaki teröristlerin kimlik bilgileri ele geçirildi.

HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖZALTINDA

Kocaeli’deki operasyonda ise örgüte finansal destek sağlayan, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğitilen, örgüte kadrolu militan kazandırmak için PKK’nın sözde cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 30 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Aynur Santo, HDP eski milletvekili adayları Ayşe Bektay ve Figen Ovat da var.



#HDP
#PKK
#Gözaltı
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