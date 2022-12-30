Gündem Polis yaklaşık 60 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi
POLİTİKA

Polis yaklaşık 60 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 60 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Polis yaklaşık 60 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı.

Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen KOM ekipleri kent merkezindeki bir eve baskın düzenledi. Adreste arama yapan ekipler 2 adet sigara doldurma makinesi, 40 bin adet boş makaron, 19 bin 200 adet doldurulmuş makaron ve 20 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından A.G., isimli şahıs gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar'da bulundu: Yılın 7 ayı uyuyor nesli tehlike altında
FOTOĞRAF 7
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Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette araştırma yaptı. Kapar, hayvanın nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördü.
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Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildiren Kapardan, hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması istendi.
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Kapar, akşam üzeri bağ evinde piknik yaparken yanlarında bulunan bir kasadan yediuyurun kafasını çıkardığını söyledi.
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Önce fare zannettikleri hayvanın el ve ayaklarının farklı olduğunu fark ettiklerini anlatan Kapar, şunları kaydetti:
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Fazla büyük de olmayan bir canlı. Daha sonra merakla internetten araştırdık ve fare olmadığını öğrendik. Nadir görülen bir hayvanmış. Burada böyle bir hayvan görmediğimiz için ismini de bilmiyorduk. Sonra hayvanın yediuyur olduğunu öğrendik. Yediuyuru doğaya bırakacağız.
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Genellikle ağaçlarda yaşıyor Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de nesli tehlike altında olan yediuyurların kemiriciler sınıfında yer aldığını belirtti.
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Bu hayvanların, cüsse olarak fındık faresine benzediklerini dile getiren Erişmiş, Yediuyurların glis glis, dryomys laniger ve dryomys nitedula cinsleri ülkemizde görülen türleridir. Bazı yörelerde de Hasancık ve orman faresi olarak bilinir. Tınaztepe beldesinde kayıt edilen hayvan da ağaç yediuyuru olarak bilinen dryomys niteduladır. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu türümüz de genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar. Bu hayvan, yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir türdür. Ayrıca uyku esnasında genelde yedili gruplar halinde uyuduklarından bu ismi aldığı söylenmektedir ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'da bulundu: Yılın 7 ayı uyuyor nesli tehlike altında
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.




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