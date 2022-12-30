Polis yaklaşık 60 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi

Bu hayvanların, cüsse olarak fındık faresine benzediklerini dile getiren Erişmiş, Yediuyurların glis glis, dryomys laniger ve dryomys nitedula cinsleri ülkemizde görülen türleridir. Bazı yörelerde de Hasancık ve orman faresi olarak bilinir. Tınaztepe beldesinde kayıt edilen hayvan da ağaç yediuyuru olarak bilinen dryomys niteduladır. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu türümüz de genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar. Bu hayvan, yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir türdür. Ayrıca uyku esnasında genelde yedili gruplar halinde uyuduklarından bu ismi aldığı söylenmektedir ifadelerini kullandı.