Polisi görünce gaza basıp kaçtı: Sebebi şaşırtmadı

Bartın’da seyir eden B.C. idaresindeki 74 DM 553 plakalı otomobil, Asma Köprüsü yakınlarında devriye atan polis ekibini görünce hızını arttırarak, kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Polis araçları tarafından kıskaca alına sürücü kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.