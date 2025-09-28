Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Polisi görünce gaza basıp kaçtı: Sebebi şaşırtmadı

Polisi görünce gaza basıp kaçtı: Sebebi şaşırtmadı

07:3528/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Bartın
Bartın

Bartın’da polisi görünce kaçan sürücü, kovalamaca ile yakalandı. Kaçan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı

Bartın’da seyir eden B.C. idaresindeki 74 DM 553 plakalı otomobil, Asma Köprüsü yakınlarında devriye atan polis ekibini görünce hızını arttırarak, kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Polis araçları tarafından kıskaca alına sürücü kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.



Yasal işsem başlatılan sürücü hakkında para cezası kesildiği öğrenildi.




#Bartın
#polis
#ehliyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...