Gündem Polisin dikkati 75 bin TLnin dolandırıcıların eline geçmesini önledi
AFYONKARAHİSAR

Polisin dikkati 75 bin TL'nin dolandırıcıların eline geçmesini önledi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bankadan çektiği 75 bin TL’yi telefon dolandırıcılarına kaptırmak üzere olan bir şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
Polisin dikkati 75 bin TLnin dolandırıcıların eline geçmesini önledi
Polis ekipleri Mevlüt A.’yı polis merkezine götürerek önce sakinleştirip ardından, hiçbir savcı, hakim ya da polisin vatandaştan para istemeyeceğine ikna etti.

Afyonkarahisar'daki olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde ticari taksiden inerek şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın olduğunu gören polisler şahsın yanına giderek kimlik sorgulaması yaptı. İsminin Mevlüt A. olduğu belirlenen şahsa ekipler ‘bir sıkıntın mı var neden böyle tedirginsin’ diye sorular sormaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.

Mevlüt A., ekipleri telefonda kendisini arayan şahısların kimliğinin fotokopisinin kullanılarak çeşitli yasa dışı işler yapıldığını söylediklerini, bu durumu düzeltmek için Bolvadin Cumhuriyet Savcısı olan Ahmet Bozyiğit’e 75 bin TL para yatırmam gerektiğini söylediklerini kaydetti.

'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı
GÜNDEM
'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı

Şahsın bankadan çektiği 75 bin TL güvenli bir şekilde tekrar bankaya yatırıldı

Bunun üzerine şahsın dolandırılmaya çalışıldığını anlayan polis ekipleri Mevlüt A.’yı polis merkezine götürerek önce sakinleştirip ardından, hiçbir savcı, hakim ya da polisin vatandaştan para istemeyeceğine ikna etti.

'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı
GÜNDEM
'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı

Ekipler sonrasında ise şahsın bankadan çektiği ve bir poşete koyduğu 75 bin TL’yi, Mevlüt A.’yı ikna ettikten sonra banka şubesine götürerek hesabına tekrar yatırmasını sağladı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde Mevlüt A.’nın bankadan çektiği 75 TL tutarındaki para dolandırıcıların eline geçmeden kurtarılmış oldu.

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası
GÜNDEM
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası
Abone Ol Google News
Fransada ikinci perde

Fransa'da ikinci perde

​Marsilya-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

​Sarı lacivertliler Avrupa'daki ikinci maçında da kazanamadı.
Elektriğe zam yok

​EPDK satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Marsilya'da provokasyon

Marsilya'da provokasyon

Fransız polisinden G.Saraylılara biber gazlı müdahale.

Bakan Koca, 30 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

​'Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözümü engeller.'

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor.

Merdiven bulunan sokağa girince otomobil takla atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.