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​Polisten meslektaşına 9 kurşun - Polis Merve Ünal cinayeti - Diyarbakır yerel haberleri

Polisten meslektaşına 9 kurşun

Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş ederek, öldüren polis memuru Muharrem Y.'nin (26) sorgusu sürdürülüyor. Muharrem Y., emniyetteki sorgusunda, Ünal'ın başka şubeye tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Olayın yaşandığı evin önüne çok sayıda polis ekibi geldi.
Olayın yaşandığı evin önüne çok sayıda polis ekibi geldi.

Olay, dün öğleden sonra, Fabrika Mahallesi'nde bulunan Aydın Sitesi'nde meydana geldi.

Silah sesini duyanların ihbarıyla siteye gelen polisler, 1'inci kattaki dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ünal, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda 9 kurşun izi bulunduğu tespit edilen polis memuru Merve Ünal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.

Olayın ardından dün teslim olan, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muharrem Y.'nin sorgusu sürdürülüyor.

Olayda hayatını kaybeden Merve Ünal.

"Tayin nedeniyle tartıştık"

Muharrem Y., ifadesinde, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve Ünal ile sık sık tartıştıklarını söyledi.

Muharrem Y., Ünal'ın geçen hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, bu sırada kız arkadaşının tabancasını çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü.

Polis memuru Muharrem Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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