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ANKARA

Pompalı tüfekle iş yerini basan şahsı sivil polis etkisiz hale getirdi

Ankara'da telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle basan T.T., bu sırada içeride bulunan sivil polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Pompalı tüfekle iş yerini basan şahıs sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Pompalı tüfekle iş yerini basan şahıs sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki GSM operatörü bayisinde meydana gelen olayda T.T, telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisi sahibi O.B. ile tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan T.T., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle tekrar iş yerine döndü.

MÜŞTERİ OLARAK BULUNAN SİVİL POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Müşteriler olduğu sırada elinde tüfekle iş yerine giren T.T., paniğe neden oldu. Bu sırada müşteri olarak içeride bulunan, Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru E.A., T.T.'ye müdahale ederek, elindeki tüfeği alıp, etkisiz hale getirdi. Meslektaşlarına durumu bildiren polis memuru, gelen ekiplere alkollü olduğu da belirlenen T.T.'yi teslim etti. Gözaltına alınan ve işlemleri süren T.T.'ye, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 866 lira idari para cezası uygulandı.

DHA
Pompalı tüfekle iş yerini basan şahısın giriş anı.

Öte yandan yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde T.T.'nin, elindeki pompalı tüfekle otomobilden inip, iş yerine girdiği ve polisin müdahale ederek, tüfeği aldığı anlar yer aldı.

DHA
Pompalı tüfekle iş yerini basan şahıs sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA
Pompalı tüfekle iş yerini basan şahıs sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA
Pompalı tüfekle iş yerini basan şahıs sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.
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