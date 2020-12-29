​Pos cihazındaki dolandırıcılıkta banka sorumlu

Yargıtay, kart sahibinin bilgisi dışında, kredi kartıyla POS cihazından “mail order” yoluyla yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu. İstanbul’da, bilgisi dışında kredi kartından 3 bin 900 lira çekildiğini fark eden kişi, bankaya başvurdu. İnceleme sonucu, kredi kartıyla POS cihazından bir otomotiv şirketinden 3 bin 900 liralık alışveriş yapıldığı tespit edildi. Dolandırılan kişinin başvurusu sonucu, otomotiv şirketi karttan çekilen tutarın 1700 lirasını kart sahibine iade etti. Kart sahibi, kalan 2 bin 200 liranın ödenmesi amacıyla bankaya başvurdu ancak iade yapılmadı. Bunun üzerine vatandaş, kalan miktarın tahsiline karar verilmesi istemiyle dava açtı. Davalı banka, “Mail order işlemlerinde finansal sorumluluğun üye iş yerine ait olduğunu, bankaya kusur yüklenemeyeceğini” savunarak, davanın reddini istedi.

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HAFİF KUSURLARINDAN DAHİ SORUMLULAR

İstem üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, hükmün kamu yararına bozulmasına karar verdi. Bankaların sahteciliklere karşı özenle korumak zorunda bulunan kuruluşlar oldukları belirtildi. Bankaların bu vasıfları nedeniyle bankacılık işlemlerinin güvenilen tarafı konumunda oldukları ve bu durumun, bankaların sorumluluğunu artırdığı ifade edilen gerekçede, “Bankalar, ağırlaştırılmış sorumluluğun bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunmakta olup, buna karşılık hafif kusurlarından dahi sorumludurlar” denildi.