Gündem Pos cihazındaki dolandırıcılıkta banka sorumlu
ANKARA

​Pos cihazındaki dolandırıcılıkta banka sorumlu

Pos cihazındaki dolandırıcılıkta banka sorumlu

Yargıtay, kredi kartı sahibinin bilgisi dışında, POS cihazından ‘mail order’ yoluyla yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davayı ‘bankanın kusuru bulunmadığı’ gerekçesiyle reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Gerekçeli kararda, “Bankalar, ağırlaştırılmış sorumluluğun bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunmakta olup, hafif kusurlarından dahi sorumludurlar” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay, kart sahibinin bilgisi dışında, kredi kartıyla POS cihazından “mail order” yoluyla yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu. İstanbul’da, bilgisi dışında kredi kartından 3 bin 900 lira çekildiğini fark eden kişi, bankaya başvurdu. İnceleme sonucu, kredi kartıyla POS cihazından bir otomotiv şirketinden 3 bin 900 liralık alışveriş yapıldığı tespit edildi. Dolandırılan kişinin başvurusu sonucu, otomotiv şirketi karttan çekilen tutarın 1700 lirasını kart sahibine iade etti. Kart sahibi, kalan 2 bin 200 liranın ödenmesi amacıyla bankaya başvurdu ancak iade yapılmadı. Bunun üzerine vatandaş, kalan miktarın tahsiline karar verilmesi istemiyle dava açtı. Davalı banka, “Mail order işlemlerinde finansal sorumluluğun üye iş yerine ait olduğunu, bankaya kusur yüklenemeyeceğini” savunarak, davanın reddini istedi.

HAFİF KUSURLARINDAN DAHİ SORUMLULAR

İstem üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, hükmün kamu yararına bozulmasına karar verdi. Bankaların sahteciliklere karşı özenle korumak zorunda bulunan kuruluşlar oldukları belirtildi. Bankaların bu vasıfları nedeniyle bankacılık işlemlerinin güvenilen tarafı konumunda oldukları ve bu durumun, bankaların sorumluluğunu artırdığı ifade edilen gerekçede, “Bankalar, ağırlaştırılmış sorumluluğun bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunmakta olup, buna karşılık hafif kusurlarından dahi sorumludurlar” denildi.

Pos cihazı komisyon ve ücretleri için indirim talebi
EKONOMİ
Pos cihazı komisyon ve ücretleri için indirim talebi
Abone Ol Google News
AİHM’in kararı siyasi uygulamayız

AİHM’in kararı siyasi uygulamayız

Demirtaş'ın tahliyesini isteyenler hakkında net konuştu.
Asgari ücrete yüzde 21.5 zam

Asgari ücrete yüzde 21.5 zam

​500 lira artışla 2 bin 826 lira oldu.
FETÖ suikast bahanesiyle 114 kişiyi dinledi

FETÖ suikast bahanesiyle 114 kişiyi dinledi

​Yeni telekulak kumpası ortaya çıktı.
Kudüs'e BAE işgali

Kudüs'e BAE işgali

​Türkiye'nin irtibatını kesmek istiyorlar.
Hani o elleri kıracaktınız!

Hani o elleri kıracaktınız!

​İYİ Partililer o günleri çabuk unuttu.

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.
Vatandaş memnun değil

Vatandaş memnun değil

​CHP'li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi.
Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.
İşte bir annenin fedakarlığı

İşte bir annenin fedakarlığı

​9 çocuğuna üniversite okuttu şimdi okuma yazma öğreniyor.
Zirveye 'kartal' pençesi

Zirveye 'kartal' pençesi

​Siyah beyazlılar ligde üçte üç yaptı ve ikinci sıraya yükseldi.
Antalya'yı <br>sağanak vurdu

Antalya'yı
sağanak vurdu

​Birçok araç yolda kaldı.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Bakan Pekcan'dan Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür.

Antalyaspor-Hatayspor maçı hava koşulları nedeniyle oynanamıyor.

Tedbirlere <br>tam uymak şart

Tedbirlere
tam uymak şart

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
İmzalar yarın atılıyor

İmzalar yarın atılıyor

Erdoğan, ekonomide yeni müjdeyi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.