Pos cihazıyla haraç kestiler

İş insanları ve esnaflara haraç kesmek için akıl almaz yöntemlere başvuran 15 mafya tipi suç örgütü, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nın koodinesindeki Kukla Operasyonu ile çökertildi. 31 ilde yürütülen operasyonun ardından söz konusu suç şebekelerinin, vatandaşlara adeta kan kusturduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin para vermeyen vatandaşların iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyip korku

salmaya çalıştığı belirtiliyor.

ÖLÜMLE TEHDİT

Restoran işleten M.N.Ş.’nin iş yerine giderek, alacaklı olduğunu iddia eden suç örgütü lideri K.S.’nin önce iş yerine ortak olmaya çalıştığı daha sonra ise haraç istediği belirlendi. K.S’nin istediği haraç işletme tarafından karşılanamayınca, başvurulan ilginç yöntemi ise polis ekipleri deşifre etti. Buna göre işletmeye ait pos cihazlarını söküp, yerine kendilerine ait cihazları takan K.S, alışverişlerden elde edilen kazançların suç şebekesinin hesaplarına geçmesini sağladı. Restoran sahibi M.N.Ş ölümle de tehdit edildi.

ARSALARDAN HAK TALEP ETMİŞLER

Liderliğini M.Ş.’nin yaptığı bir başka suç örgütünün, yüksek değerde yeni arsa alan kişileri tespit ederek haraç istediği tespit edildi. Yeni arsa alan M.S.G.’ye ulaşan çete ‘bizimde hakkımızı vereceksin’ diyerek 1 milyon 500 bin TL istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen vatandaşa silahlı saldırı düzenlendi. Tefecilik de yaptığı belirlenen M.S.’nin kendine iş adamı süsü vermek için at çiftliği kurmak istediği, bu nedenle arazi sahibi Y.S.M. ile anlaşmaya vardığı, at çiftliği ruhsatı çıkmayınca ise sözkonusu zararı çiftlik sahibi ile aracılık eden otel işletmecisi bir başka şahıstan istediği belirtildi. Çete, mağdurlardan 9 milyon 288 bin TL isterken, arazi sahibi Y.S.M.’yi de darp etti.

Kendisine iş insanı süsü vermek için at çiftliği kurmak isteyen M.S isimli çete liderinin arazi sahibiY.S.M ile anlaştığı, daha sonra araziye ruhsat çıkmayınca yaptığı tüm masrafları şahıstan istediği ortaya çıktı. Bu sürece aracılık eden otel işletmecisine silahlı saldırı düzenlenirken, Y.S.M ise darp edildi.







