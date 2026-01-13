Posof'ta kar esareti: 20 tır Ilgar Dağı'nda mahsur kaldı

Tır şoförü Mustafa Kurbetoğlu, dün akşamdan beri Ilgar dağında mahsur kaldıklarını belirterek, "Yaklaşık yirmi tır şuan burada mahsur kaldılar. Yiyecek içecek bitti dün geceden beri buradayız. Aşağı tarafta da tırlar var" diye konuştu.