Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Posof'ta kar esareti: 20 tır Ilgar Dağı'nda mahsur kaldı

Posof'ta kar esareti: 20 tır Ilgar Dağı'nda mahsur kaldı

17:2513/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
20 tır Ilgar geçidinde mahsur kaldı.
20 tır Ilgar geçidinde mahsur kaldı.

Gürcistan’dan dönerken Ardahan Posof Ilgar Dağı'nda mahsur kalan tırlar kurtarılmayı bekliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle yapılabildiği Ardahan - Posof karayolunda yaklaşık 20 tır Ilgar geçidinde mahsur kaldı.

Tır şoförü Mustafa Kurbetoğlu, dün akşamdan beri Ilgar dağında mahsur kaldıklarını belirterek, "Yaklaşık yirmi tır şuan burada mahsur kaldılar. Yiyecek içecek bitti dün geceden beri buradayız. Aşağı tarafta da tırlar var" diye konuştu.



#Posof
#Ilgar
#kar
#mahsur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi