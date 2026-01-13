Yeni Şafak
Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı: 'Uzun zamandır kar yağmıyor' deniliyordu

15:0913/01/2026, Salı
DHA
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Evler, araçlar ve yollar karla kaplandı.


Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Ovacık’ta etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı.


Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı.


Bazı bölgelerde kar kalınlığının insan boyunu aşması nedeniyle ilerlemenin güçleştiği görüldü.


Yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


İlçede yaşayan Sinan Genç, "Uzun zamandır kar yağmıyor' deniliyordu. Bu sene 1,5 metre kar yağdı. Evler, sokaklar ve arabalar kara gömüldü. Saatlerdir iş yerinin yolunu açmaya çalışıyorum" dedi.  

