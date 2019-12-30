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SAMSUN

Postacı çantasından merhamet çıkaracak

Canik Belediyesi ve PTT Derneği, ortak yaptığı ‘Çantam’da Merhamet Var Projesi’ ile insanların, sokak hayvanlarına olan sevgisini pekiştirmeyi, hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu amaçla postacılar artık gittiği her sokağa mama bırakacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çantam’da Merhamet Var Projesi
Çantam’da Merhamet Var Projesi

Samsun Canik Belediyesi ve PTT Derneği iş birliği ile gerçekleştiren ‘Çantam’da Merhamet Var Projesi’ kapsamında artık postacılar çantalarında kedi, köpek maması ve kuşyemi bulundurarak gittikleri her yer sokağa bu yiyecekleri bırakacak. Meşe Orman Park’ta postacılar ile bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, burada düzenlenen etkinlik ile sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze sokak hayvanlarına yönelik bakımından tedavisine kadar bir çok çalışma yapan Canik Belediyesi 13 farklı noktada kedi evi ve Meşe Orman Park içerisine kedi evleri yaptı.

‘YAŞAM ŞARTLARI AĞIR’

Etkinlikte konuşan Başkan Sandıkçı, “Bu soğuk kış günlerinde hayvanlara nasıl yardımcı olabiliriz, yaşamlarını nasıl kolaylaştırabiliriz düşüncesiyle kuş yuvalarımızı, köpek ve kedi evlerimizi hayata geçirdik. Sürekli sokaklarda olan sokak hayvanlarının yaşam şartlarının zorluğunun bilincindeyiz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geldiğince aç ve susuzluk çekmemeleri için çabalıyoruz” dedi.

GÖREV VE İYİLİK AYNI ÇANTADA

PTT Derneği ile birlikte sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları mama dağıtımı programına tüm ilçe halkının katkı vermesini beklediklerini dile getiren Başkan Sandıkçı şöyle konuştu;

“İlçemizde görev yapan postacı kardeşlerimiz çantalarında taşıdıkları mama paketlerini, bir yandan görevlerini yaparken, bir yandan da sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapacaklar. Böyle anlamlı bir projede birlikte olduğumuz için PTT Derneğine teşekkür ediyorum. İnsanlarımızda olan hayvan sevgisi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için üzerine düşenleri yapması hepimizi sevindiriyor, mutlu ediyor.”

‘AÇ HAYVAN KALMAYACAK’

  • Canik Belediyesi ile birlikte “Çantamda Merhamet Var” sloganıyla mama dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden PTT Derneği Genel Başkanı Onur Karagöl ise, “PTT Derneği olarak elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehrimizde aç hayvan kalmaması için, sokaklarımızda görev yapan ekiplerimiz hayvan gördüklerinde çantalarında bulunan mamalarla hayvanlarımızı doyurmuş olacaklar. Samsun’da, Canik’te aç hayvan kalmayacak” ifadelerini kullandı.
  • Böyle bir projeyi Canik Belediyesi ile birlikte hayata geçirmekten mutlu olduklarına dikkat çeken Dernek Genel Başkanı Karagöl, Canik Belediyesi’nin kedi ve köpek evleri, kuş yuvaları gibi güzel çalışmalarına postacıların da mama dağıtımı ile destek olacağını kaydetti.

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