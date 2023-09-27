Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümünde Boğaz’dan 15 savaş gemisi geçti

İstanbul Boğazı
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tümamiral Rafet Oktar tarafından anıt defteri imzalandı. Program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun mesajı da okundu. Daha sonra Deniz Müzesi’nin yanında yer alan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ziyaret edildi.
Türbe ziyaretinin ardından Deniz Müzesi Komutanlığı İskelesi’ne geçilerek Preveze Deniz Zaferi’nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 15 savaş gemisi ve 2 denizaltı Barbaros Hayreddin Paşa Türbesini selamladı. Tören gemilerin ve denizaltıların geçişiyle sona erdi. Öte yandan savaş gemilerinin ve denizaltılarının geçişi sırasında İstanbul Boğazı’nda oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.