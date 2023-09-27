Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümünde Boğaz’dan 15 savaş gemisi geçti

ASELSAN tarafından geliştirilen birçok teknoloji yarı ömür modernizasyonu kapsamında Preveze sınıfı denizaltılara kazandırılıyor. Yerli ve milli tasarım ve üretim sistem ve alt birimlerle bu alanlardaki dışa bağımlılık en aza indirilecek. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "Donanmamız için ciddi bir kuvvet çarpanı olacak modernize edilmiş denizaltılarımızda ASELSAN’ın en ileri teknolojileri kullanılıyor. Milli mühendisliğimizin gücüyle 'mavi vatan'ın bekası ve güvenliği için her göreve hazırız" dedi.