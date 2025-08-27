Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kazakistan örneği üzerinden çok çocuklu ailelere devlet desteğinin artması gerektiğini anlattı. Afyoncu, aile teşviklerinin artırılmadığı takdirde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyledi.
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, kadınların çalışmak zorunda olduğu ekonomik şartlarda, nüfusun artmayacağına ve doğum oranlarının düşmeye devam edeceğine dikkat çekti. Afyoncu, çalışan kadınların sahip olduğu 4 aylık ücretli doğum izni hakkının, 2 yıla çıkarılması gerektiğini söylerken, Kazakistan örneği üzerinden çok çocuklu ailelere maaş bağlanması gerektiğini vurguladı.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, Türkiye’deki doğum ve nüfus oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.
Toplumsal meselelere dair sık sık uyarılarda bulunan Afyoncu,
“Nüfus meselesini çözmediğiniz takdirde sizin geleceğiniz olmaz”
diyerek, zamanın şartlarına uygun çözümler getirilmezse yok olunacağını söyledi.
'Nüfus meselesini çözmezseniz yok oluruz'
Erhan Afyoncu, Türklerin bugünlere kuvvetlenerek geldiğine, yarın bugünden daha kuvvetli olacağına değinerek,
“Günlük problemlere takılmayalım. Türk milletinin nüfus meselesini hallettiği takdirde geleceği parlaktır. Bugün ekonomik sıkıntılar olabilir, bunlar geçer ama nüfus meselesini çözmediğiniz takdirde sizin geleceğiniz olmaz"
dedi.
'Hayat şartları zor kadınlar çalışmak zorunda'
Afyoncu, nüfus meselesinin siyasi olarak algılanmaması gerektiğini dile getirdi ve şunları kaydetti:
“Türkiye'de, Cumhurbaşkanı 3 çocuk dediği zaman, 'Bakamayacağın çocuğu niye yapıyorsun' deniliyor.
Çocuğa ailenin gücü yetmiyorsa devletin teşvik etmesi lazım.
Kazakistan bunu çok iyi uyguladı. Bugün en önemli problemlerden biri kadınlar çalıştığı için çocuk yapamaması. Hayat şartları zor, karı ve koca çalışmak zorunda. Kadınlar çalışmak zorunda.”
'Ücretli doğum izni 2 yıla çıkarılmalı'
Afyoncu, çalışan kadınların sahip olduğu 4 aylık ücretli iznin 2 yıla çıkarılması gerektiğini söyledi:
“Kadınlara en az 2 sene ücretli izin verilmesi lazım. Eğitim meselesinin çözülmesi lazım. Devlet okullarındaki eğitim yeterli görülmediği için insanlar özel okula en fazla bir çocuk gönderebilir diye düşünüyor. Bu da düzelecektir. Teşviklerin artması lazım. Kazakistan'da 5 çocuğu olan aileye devlet emeklilik maaşı bağlıyor. Bu tür şeyler yapılabilir. Aile Bakanlığıyla da konuştum. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ufak hesap yapılmaması lazım."
