“Kadınlara en az 2 sene ücretli izin verilmesi lazım. Eğitim meselesinin çözülmesi lazım. Devlet okullarındaki eğitim yeterli görülmediği için insanlar özel okula en fazla bir çocuk gönderebilir diye düşünüyor. Bu da düzelecektir. Teşviklerin artması lazım. Kazakistan'da 5 çocuğu olan aileye devlet emeklilik maaşı bağlıyor. Bu tür şeyler yapılabilir. Aile Bakanlığıyla da konuştum. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ufak hesap yapılmaması lazım."