Putin'den Afrika’ya bedava tahıl sözü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrikalı liderlere, Batı yaptırımlarına rağmen on binlerce ton tahıl hediye edeceğini söyledi. St. Petersburg kentindeki Rusya-Afrika zirvesinde konuşan Putin, Rusya’nın rekor bir tahıl hasadı beklediğini ve Moskova’nın küresel gıda güvenliğindeki kritik rolünü onurlandırmak için hem ticari hem de yardım temelinde Ukrayna’nın Afrika’ya tahıl ihracatını ikame etmeye hazır olduğunu söyledi. Reuters’ın haberine göre Putin, “Önümüzdeki 3-4 ay içinde Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 biner ton ücretsiz tahıl sağlamaya hazır olacağız. Ayrıca bu ürünlerin tüketicilere ücretsiz teslimatını da sağlayacağız” dedi.

Gemilerimiz emniyetle getirilecek

Tahıl Koridoru’nun uzaması için çalışmalar devam ederken, savaş başladığında Ukrayna’da bulunan gemiler de koridor üzerinden Türkiye’ye gelmeye başlamıştı. Askeri kaynaklar, çatışma bölgesinde bulunduğu için mahsur kalan Türk gemilerinin hala limanlarda beklediğini ve güvenlik garantilerinin alınması sonrası Türkiye’ye döneceklerini belirtti.

GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

Kaynaklar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin akıbetine yönelik şunları söyledi: “Bayrağı veya sahibi ya da şirketi Türk olan ticari gemilerimizin emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor. En emniyetli ve güvenli zaman takip ediliyor. Söz konusu şartlar oluştuğunda gemilerimiz Türkiye’ye güvenle getirilecektir.”

MERKEZDE YENİ GEMİ YOK

İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, “Girişimin Rusya tarafından durdurulmasıyla Ukrayna’dan gelen yeni bir gemi söz konusu değil. Ancak girişim durdurulmadan önce Ukrayna’ya gitmek için başvurusu olan gemiler var. Bu gemilerin durumu, girişimin devamına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir” dedi.







