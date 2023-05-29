Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu ezici bir üstünlükle tamamlayarak tarihi bir zafer elde etti. Erdoğan'ın seçim galibiyeti sonrası dünya liderlerinden tebrik yağarken ilk tebrik Katar Emiri Tamim Bin Hamad'dan geldi. Katar Emiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim." ifadelerini kullandı.