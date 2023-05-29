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Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı sebebiyle tebrik etti. İki liderin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

20:49 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda tarihi bir zafer elde eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.



#Vladimir Putin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
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