Putin’e suikast girişimi iddiası: Son anda düşürüldü

Türkiye’nin dev yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıldı. Nükleer yakıt teslimat sertifikası Türkiye'ye teslim edildi. Törene canlı bağlantıyla katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri" dedi. Putin, "Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve santralin inşası şunu gösteriyor; Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor. Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz. Emin adımlarla yürüyorsunuz." ifadelerini kullandı.