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Gündem

Putin’e suikast girişimi iddiası: Son anda düşürüldü

Ukrayna istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e suikast girişiminde bulunduğu iddiası gündeme geldi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Ukrayna istihbaratı geçen hafta Rusya lideri Putin'e suikast amacıyla patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını Rusya'ya gönderdi. Ukrayna'nın suikast planı, İHA'nın düşürülmesi sonucu başarısız oldu.

09:49 . 28/04/2023 Cuma
Diğer
Vladimir Putin

Vladimir Putin

Alman ‘Bild’ gazetesinin iddiasına göre, Ukrayna istihbaratı 23 Nisan’da Moskova yakınlarındaki Rudnevo sanayi parkını ziyaret etmesi bilgisi üzerine, insansız hava aracıyla (İHA) suikastın gerçekleştirilmesinin planlandığı öne sürüldü. Ancak İHA’nın Rus hava savunmasını alt etmesine rağmen, hedefin yakınına düştüğü, Putin’in de tesisi ziyaret etmediği aktarıldı. Bir İHA’nın Rudnevo sanayi bölgesinin yaklaşık 20 kilometre doğusuna düştüğü haberleri Rus medyasına yansımıştı. Bild, Rusya’nın olayı örtbas ettiğini öne sürerken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çok sayıda yalan haberin bulunduğunu belirtti.

Herson’da gazeteci öldürüldü

Herson bölgesinde İtalyan La Repubblica gazetesi için çalışan Ukraynalı Bogdan Bitik öldürüldü, İtalyan muhabir Corrado Zunino ise yaralandı. Gazetecilerin Dinyeper Nehri üzerindeki Antonivskyi Köprüsü yakınlarında Rus keskin nişancılar tarafından hedef alındığı aktarıldı. Saldırının ardından Zunino’nun tedavisinin sürdüğü ancak Bitik’in keskin nişancıların aktif olması nedeniyle cesedinin alınamadığı bildirildi.


#Vladimir Putin
#suikast
#Herson
21 dakika önce
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