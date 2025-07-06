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Pütürge'deki arazi yangını büyümeden söndürüldü

Pütürge'deki arazi yangını büyümeden söndürüldü

10:156/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
IHA
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Malatya'nın Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi'nde yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gündeğer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arazi yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına yakın olması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 10 personel ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 araç ve 4 personel sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın, evlere ve ahırlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle sıcak havalarda açık alanda ateş yakmamaları ve anız yangınlarından kaçınmaları gerektiği vurgulandı.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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