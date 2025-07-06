Pütürge'deki arazi yangını büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Gündeğer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arazi yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına yakın olması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 10 personel ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 araç ve 4 personel sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın, evlere ve ahırlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.