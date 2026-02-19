Ramazan coşkusu Bağcılar'ı sardı: Her yer ışıl ışıl oldu

On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başladı ve 19 Mart Perşembe Ârefe günüyle birlikte veda edecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Bağcılar Belediyesi, günler öncesinden Ramazan ayına ilişkin hazırlıklarını tamamladı.

Belediye binasının hem içi hem dışı süslendi

Bağcılar’da Ramazan etkinliklerinin bu yılki adresi Güneşli Mahallesi’ndeki Bağcılar Belediyesi Ana Hizmet Binası. Ramazan’ın manevi iklimi bina geniş çaplı ışıklandırma ve dekorasyon çalışmalarıyla güzel bir hale dönüştürüldü. Bu kapsamda belediye binasının dış cephesi, iç kısmı, fuaye alanının üstü Ramazan’a özel süslemelerle ışıklandırıldı. Hilal, kandil figürleri ilçeye Ramazan’a özgü estetik bir görünüm kazandırıyor. Binanın görünür noktalarına ışıklandırmalarla “Bağcılar’da Ramazan Paylaşınca Güzel”, “Hoş geldin Ya Şehri Ramazan”, “Hayırlı Ramazanlar” yazıldı.

Davetliler, ışık tünelinden geçiyor

Kültür programlarının yapıldığı BKS Sahne’ye gelen vatandaşları ışık tüneli karşılıyor. Tünelden geçerek fuaye alanına giren davetlileri içeride renkli bir ortam bekliyor. Ay yıldızlı dekorlarla süslü bölünde duvardaki İstanbul silüeti dikkat çekiyor. Ayrıca fotoğrafseverler için özel bir fotoğraf çekilme alanı yapıldı.

En işlek cadde süslendi

Ayrıca, ilçenin en işlek caddesi olan Çarşı Caddesi’nde de özel bir çalışma yapıldı. Araç trafiğine kapalı olan cadde, Ramazan ayına özel hilal, yıldız ve kandillerle süslendi. Süslemeler, Ramazan ayı bitene kadar asılı kalacak.

Sadece gözler değil gönüller de aydınlanıyor

Ramazan coşkusunun tüm ilçeyi sardığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Komşularımız bu ayın maneviyatını derinden hissetmesi için belediye binamızı baştan aşağı süsledik. Süslemeler sadece gözleri değil, gönülleri de aydınlatıyor” dedi.











