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Reform ajandası tamam: Vatandaşın istediği olacak

Reform ajandası tamam: Vatandaşın istediği olacak

Resul Ekrem Şahan
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Buluşmaları’nın finali önceki gün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmişti.
Türkiye Buluşmaları’nın finali önceki gün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmişti.

Hükümet ikinci dalga reformları milletin taleplerine yönelik dizayn etti. AK Parti’nin eylül ayı boyunca 81 ilde düzenlediği Türkiye Buluşmaları’nda kaydedilen vatandaşın istek ve şikayetleri rapor haline getirildi. Bakanlıklar kendilerine iletilen konularda yeni reformlar için düğmeye bastı.

Türkiye Buluşmaları kapsamında 81 ilde 11 bin bağımsız program yapan AK Parti, vatandaşın talep, istek ve şikayetlerini raporladı. Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, bu sefer vatandaşın en temel iki sorunu ‘ekonomi ve adalet’ oldu. Edinilen bilgilere göre, vatandaşın istek ve şikayetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı.


ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ardından da Meclis’e sunulacağı kaydedildi. AK Parti kaynakları, yapılacak yeni ikinci dalga reformlarının, hepsinin sahadan gelen veriler ile beklentilere uygun bir şekilde gerçekleştirileceğine dikkat çekiyor. Reformların hepsinin teknik ve bürokratik bir anlayışla değil milletin taleplerine yönelik dizayn edildiğini belirten parti kaynakları, hızlı bir reform süreci yaşanacağının altını çiziyor.


MYK GÜNDEMİNDE

Konunun bugün (pazartesi) yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar da vermesi öngörülüyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#reform
#buluşma
#siyaset

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