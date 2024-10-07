Reform ajandası tamam: Vatandaşın istediği olacak

Türkiye Buluşmaları kapsamında 81 ilde 11 bin bağımsız program yapan AK Parti, vatandaşın talep, istek ve şikayetlerini raporladı. Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, bu sefer vatandaşın en temel iki sorunu ‘ekonomi ve adalet’ oldu. Edinilen bilgilere göre, vatandaşın istek ve şikayetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı.