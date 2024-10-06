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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yardım eli: Bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yardım eli: Bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz

Büşra Soyal
20:256/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, AFAD, Kızılay ve TİKA'nın ülkenin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlere uzattığını belirterek, şunları kaydetti:

"18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1050 battaniye, 1130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Erdoğan ayrıca paylaşımda, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Bosna Hersek'te sel felaketi: Bazı şehirlere erişim tamamen kapandı

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerini gece saatlerinde vuran şiddetli sağanak, seli beraberinde getirdi. Özellikle iç kesimlerinde yer alan Jablanica ve Kiseljak şehirlerine yoğun yağış yüzünden yardım ulaştırılamadığının bilgisi verildi. Konuyla ilgili olarak Jablanica İtfaiyesi, yolların ve demiryollarının kapalı olması nedeniyle şehrin tamamen erişilmez hale geldiğini duyurdu. Yağan sağanakla birlikte etkili olan sel 14 kişinin hayatına kaybetmesine neden olurken, Bosna Hersek Federasyonu Entitesi Başbakanı Nermin Niksic, durumun oldukça ciddi olduğunu ve çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığını açıkladı. Öte yandan Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sabah saatlerinde Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine selden etkilenen bölgelerde sivillerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılma talimatı verdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Bosna Hersek
#Yardım

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