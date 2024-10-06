Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yardım eli: Bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Erdoğan, AFAD, Kızılay ve TİKA'nın ülkenin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlere uzattığını belirterek, şunları kaydetti:
Erdoğan ayrıca paylaşımda, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.