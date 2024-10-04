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Bosna Hersek'te 4 kenti sel vurdu: 14 kişi hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te 4 kenti sel vurdu: 14 kişi hayatını kaybetti

14:214/10/2024, Cuma
AA
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Sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu belirtildi.
Sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu belirtildi.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 14 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağışlar Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo kentlerinde sellere neden oldu.


Selden en fazla etkilenen yer Jablanica olurken pek çok yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jablanica'da bir caminin tamamen sular altında kaldığı belirtildi.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Başkanlığından (FCUZ) yapılan açıklamada, Jablanica'da ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken yerel medyada yer alan haberlerde bu sayının daha fazla olduğu kaydedildi.

Konjic, Fojnica ve Kresevo'da da çok sayıda ev sular altında kalırken havadan çekilen görüntülerde evlerin büyük kısmında hasar meydana geldiği gözlemlendi.


Bosna Hersek Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı sellerdeki arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin dahil olduğu duyuruldu.

Bu arada, yerel medya selden etkilenen kentlerde çok sayıda kayıp ihbarı yapıldığı bilgisini paylaştı.


Selden etkilenen bölgelerde okullar kapatıldı, toplu taşıma araçlarının bir süre hizmet vermeyeceği kaydedildi.​​​​



Nepal’de heyelan ve sel sebebiyle 148 kişi hayatını kaybetti

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini 225 km hızla vuran Helene Kasırgası nedeniyle en az 200 Amerikalı hayatını kaybetti. Başkan Joe Biden tarafından bölgedeki halka ulaştırılması planlanan yardımlar için bin asker görevlendirildi. Kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerde Demokratların başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, kasırga mağdurlarına 'hane başına 750 dolar' yardımda bulunacaklarını açıkladı. Harris'in açıklaması, afetin etkili olduğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medyada çılgına dönen halk, Biden-Harris yönetimine ağzına geleni söyledi.


#Bosna Hersek
#sel
#doğal afet

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