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Gündem Reform paketi 10 Aralıkta açıklanacak
POLİTİKA

Reform paketi 10 Aralık’ta açıklanacak

Reform paketi 10 Aralık’ta açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı’nın başlattığı çalışmalarda sona gelindi. 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde açıklanması beklenen pakette özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi ile bürokraside yaşanan sıkıntıların giderilmesi gibi başlıklar var.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı’nda başlatılan çalışmada sona geliniyor. Planda, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi ve bürokraside yaşanan sıkıntıların giderilmesi gibi konularda yeni düzenlemeler yer alacak. Bakanlık, planla gençlik haklarının geliştirilmesine yönelik ‘ilk defa’ bir politika belirlenecek.

AİHM KARARLARI GÖZETİLECEK

Planla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarındaki hak ihlallerine ilişkin etkili ve kalıcı çözümler getirilecek. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve raporları da dikkate alınacak. İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yolları geliştirilecek.

Reformları Cumhur İttifakı olarak yapacağız
GÜNDEM
Reformları Cumhur İttifakı olarak yapacağız

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

  • Eylem planında iş dünyasını güven verecek ve yatırımı artırmaya yönelik adımların olması da bekleniyor. Bu kapsamda, ticaret hukuku, borçlar hukuku, icra ve iflas hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılması bekleniyor. İş dünyasının bu konuda beklentileri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplantılar ile eylem planın içerisine eklenecek.

Ekonomik ve hukuki reform açılımının iş dünyasına yansımaları
EKONOMİ
Ekonomik ve hukuki reform açılımının iş dünyasına yansımaları

İHTİSAS MAHKEMELERİ YAYGINLAŞACAK

Mülkiyet hakkının korunmasında devlet- şahıs, şahıs-şahıs arasındaki uzun süren davaların daha hızlı sonuçlanmasının önü açılacak. Mülkiyet hakkı kapsamında yabancı yatırımcının Türkiye’de ticari mülk sahibi olması ve bu hakkının yasal olarak teminat altına alınıp korunmasına ilişkin adımlar atılacak. Ticari davalarda davaların kısa sürede sonuçlandırılması için ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

SON ŞEKLİ VERİLİYOR

  • Adalet Bakanlığı, taslağa son şeklini verdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde açıklaması planlanıyor. Daha sonra, eylem planı için mevzuatta eksik bulunan yeni yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalara başlanacak. Arka arkaya hazırlanacak yargı paketleri ile eylem planı yasalaşmış olacak.
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