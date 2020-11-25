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POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan reform açıklaması: Yeni reform dönemi başlıyor

Yeni reform dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, “reform” süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Hedefimiz tek cümleyle ülkemizin refah, özgürlük ve güvenlik içinde geleceğe taşınmasını sağlamak. Cumhurbaşkanımızın yola ilk çıktığındaki hedefleri zaten bunlardı. Şimdi bu doğrultuda daha müreffeh ve daha demokratik Türkiye için yeni bir reform dönemi başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “yeni reform dönemi” hakkında Daily Sabah gazetesine verdiği röportajda, dış politika, ekonomi ve AB’ye tam üyelik konularında önemli açıklamalarda bulundu. “Yeni reform döneminin ana kodları, motivasyonları ve hedefleri nelerdir?” sorusuna cevap veren Altun, bu dönemin, 2002 yılından bugüne Türkiye’nin her alanda yükselişinin devamı olarak okumak gerektiğinin altını çizdi.

Öncelik ekonomide
GÜNDEM
Öncelik ekonomide

GELİŞME SÜRECİNİN İÇİNDEYİZ

  • Türkiye’nin, sürekliliği olan kalkınma, ilerleme ve gelişme sürecinin içerisinde olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti: “Hedefimiz tek cümleyle ülkemizin refah, özgürlük ve güvenlik içinde geleceğe taşınmasını sağlamak. Cumhurbaşkanımızın yola ilk çıktığındaki hedefleri de zaten bunlardı. Bu hedeflerden bir an olsun vazgeçmemesi; değişim ve gelişimin sürekli olduğunu da kanıtlayan bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Şimdi de bu doğrultuda daha müreffeh ve daha demokratik bir Türkiye için yeni bir reformdönemi başlıyor.”

Ekonomide reform dönemi
GÜNDEM
Ekonomide reform dönemi

YARGIYA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Bugüne kadar, özgürlükleri konsolide etmekle güvenliği sağlamayı hiç ikilem olarak görmediklerini de belirten Altun, “Özgürlük ve güvenlik bize göre birbirine bağlı ve birbiri için olmazsa olmaz durum ve kavramlardır. Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak adalet konusuna yaptığı vurgu bunun anahtarı aslında. Bunun için adalet ve yargı reformu konusuna özel önem veriyoruz” diye konuştu.

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