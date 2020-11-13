Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumunda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, "Alemi titreten Fatihler gördün. Bugün özlediğin fetihler gördün. Rabb'imden nice lütuflar gördün. Vazgeçilemez Tekirdağımsın" sözleriyle başladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da AK Parti İl Kongresinde konuşuyor https://t.co/EtUmO99w27 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 13, 2020

Erdoğan, "Fetihler gören, Fatihler gören, Rabb'imden lütuflar gören Tekirdağ. Gaza medeniyetimizin solmayan goncası, gönül medeniyetimizin parlayan incisi Tekirdağ. Rumeli deyince gözleri buğulanan, hasreti de acıya da sevinci de iliklerine kadar yaşayan onurlu Tekirdağ. Sadece destan yazmakla destan yaşamakla kalmayan, kendisi de taşıyla toprağıyla destan olan Tekirdağ. Rabb'ime yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bugün Tekirdağ ile bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsena ediyorum" şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalabalığa sosyal mesafe uyarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Namık Kemal Stadyumu'ndaki kongrede vatandaşlara seslenen Erdoğan, koronavirüs tehdidine dikkat çekerek, 'Halbuki bu kadar sandalyeler varken niçin ayakta ve sıkışık duruyorsunuz, sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz? Sosyal mesafeye de dikkat edelim.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Tekirdağ'ın 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Erdoğan, bir dahaki seçimde gayretlerini artırarak, Tekirdağlılarla muhabbetlerini güçlendirerek yüzde 50'nin üzerine çıkacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?" diye sorarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de yine bizim görevimizdir. Sadece bununla kalmayacak bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu mücadelede Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz."

OYNAT 00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailesiyle kongreye gelen minik kıza sürpriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da AK Parti İl Kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında, ailesiyle kongreye gelen minik kıza oyuncak bebek hediye ederek 'Şöyle elini bir salla bakayım. Tayyip dedeye selam ver' dedi.

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"Şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır"

Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayında sancak teslimi törenine katıldığını hatırlatan Erdoğan, kongreden sonra da Tekirdağ'daki şehir hastanesinin açılışını yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hastanenin isminin de "İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi" olduğunu açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Hayrabolulu ve 1912 doğumlu. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Yanılmıyorsam da 96 yılında rahmetli oldu. Ve dedik ki bir Tekirdağlı, Hayrabolulu olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. Çünkü bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. İnşallah bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.

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Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını en iyi işte bu fotoğraf anlatıyor. Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla köprüleriyle okullarıyla Karadeniz'de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle sanayisiyle ihracatıyla güçlü bir alt yapı inşasına devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten, itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ilk 10'a gireceğiz

"AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.

Binlerce şükürler olsun ki milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir."

Kovid-19 ile mücadele

Erdoğan, "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli." diye konuştu.

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"Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık.

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır."

Derin deşarj projesi

Erdoğan, "Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek." şeklinde konuştu.

"Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: