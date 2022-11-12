Registan'da birlik pozu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türk Yatırım Fonu’nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi yararlı olacaktır” dedi.

“Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9’uncu Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, her alanda birlikte mücadele çağrısı yaptı.

BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

“Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bu dönemde aramızdaki iş birliği, dayanışma ve ahengi tüm alanlarda güçlendirmemizin çok daha kritik hale geldiğini görüyoruz. Ukrayna’da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz. Güney Kafkasya’daki barış süreci, can Azerbaycan’ın tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını koruyor. Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan’ın yanındayız.”

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ORTAK GÜVENLİK KONSEPTİ

Türkiye’nin 2014’ten bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “3,6 milyonu Suriye’den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz ve güvenlik konseyi sekreterleri toplantılarını sürdürmemiz isabetli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İŞ BİRLİĞİNDE 2040 VİZYONU

İstanbul’da 2021’de gerçekleştirilen zirvenin, Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde bir kilometre taşı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “İstanbul’da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi, iş birliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Siyaset, güvenlik, ticaret, gümrük, ulaştırma, enerji, sağlık, bilişim, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda iş birliğimizi pekiştirelim istiyoruz.”

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EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRELİM

“Türk Yatırım Fonu’nun da mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi yararlı olacaktır. Fonun sağlayacağı mali imkanların, iş birliğimizi kuvvetlendirip faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum. Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki bağların derinleştirilmesine önem veriyoruz.”

Samimi sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi’nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.

TİCARET HACMİNİ ARTIRALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkelerimizin toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaşmakla birlikte bu rakamın sadece yüzde beş buçuğu Teşkilat ülkeleri arasındaki ticaret kaynaklıdır. Bu oranı daha yukarıya çekmek temel önceliğimiz olmalıdır. Zirvemiz vesilesiyle ticaretin kolaylaştırılması, strateji belgesinin, eşya hariç mal ve hizmetin serbest dolaşımı için hizmet ve yatırım alanında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması da önemlidir” dedi.

AB GEREKEN CEVABI ALACAK

Teşkilatın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canıgönülden inanıyorum” dedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle çok teşekkür eden Erdoğan “Adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor. Bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyor, tebrik ediyorum” dedi. Orban’ın önemli bir mücadele verdiğini söyleyen Erdoğan, “Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler, hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zaman da cevabını vereceğiz. Onu da buradan yine aynı şekilde sesleniyorum” ifadelerini kullandı.

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FETÖ’YLE BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

Türkiye olarak terör örgütleri PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide ile mücadelenin sürdürüldüğünü kaydeden Erdoğan, “Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ’yle mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ’nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum” sözlerini sarf etti. Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, KKTC’nin Teşkilat’a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini söyleyen Erdoğan, “Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık” dedi.

ERDOĞAN'A ANLAMLI NİŞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı “Türk Dünyası Ali Nişanı” tevcih edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, “Türk Dünyası Ali Nişanı”nı Erdoğan’a takdim etti. Mirziyoyev, “Türk devletlerinin stratejik iş birliğine, Türk halklarının iş birliğine, Türk devletlerinin faaliyetlerine önemli katkılarınız oldu” dedi. Erdoğan da, büyük onur duyduğunu söyleyerek Türk kültürünün ve tarihinin kadim şehri Semerkant’ta bu ödülü almanın kendisi için bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

RUSYA DEĞİL AVRUPA ZAYIFLIYOR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Semerkant’ta Ukrayna uyarısı yaptı. Avrupa Birliği’nin giderek Ukrayna’daki çatışmanın içine çekildiğini söyleyen Orban, “Biz Avrupa Birliği olarak ilk başta sadece öldürücü olmayan silahlar tedarik etmeye karar verdik ve daha sonra AB öldürücü silahlar tedarik etmeye başladı. Şimdi Ukrayna’dan askeri personeli Avrupa ülkelerinde eğitiyor ve önümüzdeki günlerde Ukrayna ekonomisini desteklemenin ekonomik yükünü üstlenme kararı alınacak. Bu çatışmaya bu şekilde giderek daha fazla dahil oluyoruz” dedi. Orban ayrıca “Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı çok sert yaptırımlar uygulamaya karar verdiğini biliyoruz, bu yaptırımlar aslında durumu daha da kötüleştiriyor. Bu yaptırımlar Rusya’yı zayıflatmayı ve barışa zorlamayı amaçlıyor, ancak tam tersi oluyor” ifadelerini kullandı.

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LİDERLERLE İKİLİ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmeler basına kapalı yapıldı.

ALİYEV'DEN İRAN'A MESAJ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TDT Zirvesi’nde nüfusunun yaklaşık 40 milyonu Azerbaycan Türkü olmasına rağmen Karabağ zaferinden rahatsız olan İran’a mesaj verdi. Aliyev şunları söyledi: “Genç neslin yaşadıkları ülkelerde kendi ana dillerinde eğitim alma olanakları olmalıdır. Maalesef Azerbaycan sınırları dışında yaşayan 40 milyon Azerbaycanlının büyük çoğunluğu bu olanaklardan yoksundur. Türk devletlerinin dışında yaşayan soydaşlarımızın ana dillerinde eğitim almaları daima teşkilatımızın gündeminde olmalıdır. Bu yönde gerekli adımlar atılmalıdır. Azerbaycan, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların hak ve özgürlüklerinin, güvenliklerinin sağlanmasına özel önem vermektedir. Biz, kaderin hükmüyle Azerbaycan’dan ayrı düşen soydaşlarımızın dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi korumaları, tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için çabalarımızı sürdüreceğiz.”

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DÜNYA Türk Devletleri Teşkilatı KKTC'nin tanınmasına katkı sağlar

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