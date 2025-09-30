Reklam Kurulu'ndan 30 hesaba erişim engeli: İçerikler kaldırılmazsa hesaplar kapatılacak

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi.