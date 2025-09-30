Yeni Şafak
Reklam Kurulu'ndan 30 hesaba erişim engeli: İçerikler kaldırılmazsa hesaplar kapatılacak

14:5330/09/2025, الثلاثاء
DHA
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesapları ile ilgili erişim engeli kararı aldı. İçerikler kaldırılmazsa hesaplar tamamen kapatılacak.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi.

Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi. Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.






