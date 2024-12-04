Resmi rakamlar açıklandı: Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin yüzde 42'si Halepli

Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin yüzde 42'sinin Halepli olduğu açıklandı.
Halep'in Esed rejiminden temizlenmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşü yeniden gündeme geldi. Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de bulunan göçmenlerin yüzde 42'si Halepli. Göçmenlerin olumlu ortam oluşması durumunda memleketlerine dönmek istediği de belirtildi.
Suriye'de Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı terör unsurlarından temizlerken, diğer muhalif gruplar da Esed rejiminin elindeki Halep'e ilerledi. Halep'in simgesi olan kaleye Türk bayrağı asıldı.
Bölgenin rejimin baskısı ve terör unsurlarından arındırılmasıyla savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü yeniden gündeme geldi.
Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyelinin
yüzde 42'si, yani 1 milyon 247 bin 432'si Halepli.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada
"Göçmenlerin yüzde 42'si Halepli. Olumlu ortam olursa Halepliler evine dönecektir"
ifadelerini kullandı.
İşte Yerlikaya'nın o açıklamaları;
"30 Kasım itibarıyla Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı var. Bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli. Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeli'yi bulamadık. Kanaatimiz Avrupa'ya geçtikleri yönünde.
Düzenli göçle ilgili adres güncellemede bildirim yükümlülüğü getiriyoruz. KADES gibi bir aplikasyon yaptık. Konumlu mesaj gönderecekler sürekli.
"Çok büyük bir oranda dönüş olacaktır"
Düzenli yabancı bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Yerli hangi kurallara tabiyse düzenli yabancı da aynı kurallara tabi olacak. Bununla ilgili denetimlere başlayacağız. 1 gün bile çalışıyorsa kayıtsız çalışmayacak.
İran sınırındaki 78 kilometre açığımızı 2025 yılında 10 milyar liralık yatırımla kapatacağız. 2025'in ilk 4 ayında Türkiye artık 'göçe hedef, göçe transit ülke olma' rotasından çıkıyor, çıktı. 2016'da aylık 4 bin kişi gönüllü ülkesine dönerken, 2024'te aylık 11 bin 453 kişi geri döndü. Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyeli'nin yüzde 42'si, yani 1 milyon 247 bin 432'sinin Halepli. Halep güvenli olursa buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır."
"Konum atacaklar adres güncelleyecekler"
Adres tahkikatı yaptık. 731 bin göçmenin adresinin güncel olmadığını gördük. 150 bin 327’sini bulamadık. Bu aileler yok, kanaatimiz Avrupa’ya göç ettikleri yönünde. Adres güncelleme işi artık öyle bir noktaya geldi ki bize devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Konum bildirilmezse Jandarma oraya gidecek. Makul bir sebebi yoksa kurallar çok ağır. 2 defa konum atmayınca alıp kampa götürüyoruz.