Resmi rakamlar açıklandı: Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin yüzde 42'si Halepli

İran sınırındaki 78 kilometre açığımızı 2025 yılında 10 milyar liralık yatırımla kapatacağız. 2025'in ilk 4 ayında Türkiye artık 'göçe hedef, göçe transit ülke olma' rotasından çıkıyor, çıktı. 2016'da aylık 4 bin kişi gönüllü ülkesine dönerken, 2024'te aylık 11 bin 453 kişi geri döndü. Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyeli'nin yüzde 42'si, yani 1 milyon 247 bin 432'sinin Halepli. Halep güvenli olursa buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır."