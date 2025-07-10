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Restoranın tuvaletindeki yılan korkuttu

Restoranın tuvaletindeki yılan korkuttu

10:2610/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
IHA
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Ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti.
Ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti.

Kütahya'da bir restoranın tuvalet bölümüne giren yaklaşık 2 metrelik yılan paniğe neden oldu.

Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan bir restoranın tuvalet bölümünde yılan olduğu ihbarı üzerine Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti.

Restorana giden ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti. Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı.

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