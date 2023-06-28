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Restorasyonu süren Selimiye Camii'nde bayram namazı

Edirne’de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında restorasyonu süren Selimiye Camii’ni doldurdu.

09:30 . 28/06/2023 Çarşamba
DHA
Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu.

Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu.

Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu.

Restorasyonu süren ve bir kısmı ibadete açık olan camide namazı il dışından gelenler de katıldı.

Bayram namazı için İstanbul’dan Selimiye Camii’ne gelen Bahadır Fırat, 
“Uzun zamandır Selimiye Camii’ne gelmiyordum. Bayram namazı için yakın camilere giderken bu kez bayram namazını Selimiye Camii’nde kılmak istedim”
dedi.

Almanya’dan gelen Murat Çırak,
“Almanya’dan yola çıktım. Bugün Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptım. Özellikle Selimiye Camii’ne geldim. Geçen yıl da gelmiştim. Her yıl geçerken uğruyorum. Bayram namazında vatanımız için çocuklarım için dua ettim”
dedi.
Hasan Gökhan Özhasanekler de Antalya’dan İstanbul’a gezmeye geldiklerini ve bayram namazı kılmak için Edirne’ye geldiklerini söyledi.






#Selimiye Cami
#Kurban Bayramı
#Bayram namazı
3 saat önce
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