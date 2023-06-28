Restorasyonu süren Selimiye Camii'nde bayram namazı

Kurbanı, Hz. İbrahim’in yaşadığı bir tecrübeyi, bir imtihanı örnek kılarak ebedileştiren ve bize bu tecrübenin bir zikrini daha yaşatana hamdolsun. Kurban’ı kesilip dağıtılan etler mesabesine indirmemenin, onu salt Allah’a olan kulluğumuzun bir vesilesi kılmanın bir yolu da İbrahim ile çağdaş olmak, onunla hemhal olmak, tabii bunun için herşeyden önce onu anlamaya çalışmaktır. Kurban tarih boyunca her yerde ve her zaman karşımıza çıkan bir olay. Böyle olunca bunun kaynağı, nedenleri, anlamı ve sonuçları