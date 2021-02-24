Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığı trafik kazasında öldü.

Dünya

Avrupa'nın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 3 milyar euro'dan fazla

Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçleri, şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olduğunu ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar euro'dan fazla olduğu öğrenildi.

