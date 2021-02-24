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Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığı trafik kazasında öldü

Reyhanlı Katliamı ve DEAŞ'ın Niğde'de gerçekleştirdiği 'Ulukışla' terör eylemlerinde adı geçen Heysem Topalca'nın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Zanlı hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Haber Merkezi DHA
Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığı trafik kazasında öldü.
Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığı trafik kazasında öldü.

10 Şubat 2021 tarihinde Konya-Karapınar yolu üzerinde kaza meydana geldi. Bir otomobilin TIR'a çarparak hurdaya döndüğü kazada sıkışan zanlılardan birinin terör soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Heysem Topalca olduğu tespit edildi.

Araçta Topalca ile birlikte Macit El Hacı Ali ve Bilal El Muhammed de öldü.

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Adı birçok terör eylemine karıştı

Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen Heysem Topalca, 11 Mayıs 2013’te, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014’te Niğde Ulukışla’daki DEAŞ saldırısıyla ilgili açılan davaların ‘firari’ sanığıydı.

Topalca hakkında, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29 Aralık 2015’te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

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