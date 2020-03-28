Gündem Rizede Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınmasına ilişkin Valilikten açıklama
RİZE

Rize haberleri... Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınmasına ilişkin Valilikten açıklama

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınmasına ilişkin Valilikten açıklama

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina süreci devam ediyor. Açıklamada, "Bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız" denildi.

Haber Merkezi AA
Rize'nin Kendirli beldesi karantinaya alındı.
Rize'nin Kendirli beldesi karantinaya alındı.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina süreci devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize'de ve ülkenin her köşesinde olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verildiği belirtildi.

Bu mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının bilgisi ve politikaları doğrultusunda hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşların bu hastalıktan en az etkilenmesi için birtakım tedbirler alındığı vurgulandı.

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
GÜNDEM
Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı

Tedbirler kapsamında Kendirli beldesi ve bazı köylerde karantina uygulaması ile sokağa çıkışların daha kontrollü yapılması kararı alındığı anımsatılan açıklamada, "Bilmenizi isteriz ki bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karantina sürecindeki tedbir ve uygulamalar şöyle sıralandı:

  • "Muhtarlarımız tarafından kendi mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi bulguları olanların adresleri İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır. Sağlık personeli tarafından kontroller hastalarımızın mahremiyeti de dikkate alınarak şayet evleri müsait ise evlerinin önünde müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır. Sağlık personeli kontrolleri sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Sağlık personeli kontrolü sonrasında lüzumu görülen vatandaşlarımız ise sağlık tesislerine getirilecektir."

Hiçbir şikayeti olmayanların yaşadıkları evlerden bir kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydı ile Kendirli beldesi sınırları içinde dışarı çıkabileceklerinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise 155, 156 ve 112 nolu telefonlar aranarak bildirmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek elemanlarınca derhal karşılanacaktır.Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de muhtarlarımız tarafından hemen beldedeki sağlık görevlilerine veya 112'ye bildirilecektir. Belde ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile beldeye insani ihtiyaçları getiren kişi veya kurumların beldeye kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır."

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
FOTOĞRAF 7
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Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır.ifadesine yer verildi.
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Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir.
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Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.
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Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar, yaptığı açıklamada, beldede ilk koronavirüs vakasının bir hafta önce görüldüğünü söyledi.
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Beldede bu virüsün bulaşma kaynağının bulunamaması nedeniyle önleyici tedbir olarak Rize Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce karantina kararı alındığını ifade eden Serdar, Bu karar tedbiren alınmıştır, yoksa Kendirli beldemizde olağanüstü bir vakanın olmadığını belirtmek isterim. Önleyici bir tedbir olması bakımından böyle bir karar alınmıştır ve bu karar da bana göre doğru olmuştur. Halkın sağlığı her şeyin üzerindedir. O bakımdan beldemizde daha büyük vakaların olmaması, vakanın kaynağının bulunabilmesi için tedbiren böyle bir karar alınmıştır ifadelerini kullandı.
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Serdar, karantina süresinin belli olmadığını belirterek, Kaynağı bulduğumuz anda vakaların durumuna da bakıldığında İl Sağlık Müdürlüğümüz kararı verecektir. dedi.
Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi. Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
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