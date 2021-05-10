Rize’de yayla evleri birer birer kundaklanıyor: Bir haftada 6 evi kullanılamaz hale getirdiler

Türkiye’nin hiçbir yaylasından Sisdağı Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşma olmadığını belirten yöre sakinlerinden Mustafa Özcan, Doğayı korumasını bilmiyoruz. Aslında burası yayla değil, burası Türkiye’nin keşfedilmemiş 82. ili Sisdağı. Ben öyle diyorum. 82. il deyince bazıları yanlış anlayabilir burası Trabzon Şalpazarı ve Giresun yani iki ile hudut. 82. il dememdeki anlamı bu. Burası iç Anadolu’ndaki bir ili andırıyor. Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımız yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bırakmadık. Aç kalan yaban ayıları evlere girip saldırıp talan ettiği için tadilat yapanlar olduğu söylendi. Sisdağını Türkiye’nin 82. ili dedik. Aslında il olunca ne olması lazım alt yapı gelmesi lazım. Türkiye’de yayla anlamında buradaki kadar bir yapılaşma başka yerde yok. Ben gözlemlediğim yok. Burası adeta bir şehir görünümünde dedi.