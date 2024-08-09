Roblox'un arkası karanlık: Zorbalık küfür istismar

Çocuklar arasında popüler olan Roblox isimli çevrim içi oyun platformuna erişim engeli getirildi. Adana 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı olan Roblox'a erişim engeli için çocukların istismarına neden olacak içerikler gerekçe gösterildi. ABD merkezli Roblox, 2004 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Oyuncuların hayal gücüne bağlı olarak döngüsel bir kurgunun yer aldığı oyun içinde tehlikeli nokta ise rol yapma kısmı. Oyuncular sanal dünyada bir karakter olarak rol yapmaya başladıkları anda, çok tehlikeli karanlık dünyaların kapısı da aralanıyor. Kötü niyetli yetişkinlerin hedefi haline gelen çocuklar, tehdit, şantaj ve cinsel istismara maruz kalıyor. Uzmanlar, çocukların siber zorbalık ve maddi kayıplar yaşayabileceğine dikkat çekiyor.





SİBER ZORBALIK VAKALARI

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, Roblox’un uygunsuz içeriklerine dikkat çekerek, “Platformda her yaştan oyuncu olduğu için, bazen uygunsuz içerikle karşılaşmak mümkün. Şiddet, küfür veya ayrımcılık içeren oyunlara veya sohbetlere denk gelinebilir. Diğer online platformlarda olduğu gibi Roblox'ta da siber zorbalık vakaları görülüyor. Oyuncular, diğer oyuncuları aşağılayabilir, tehdit edebilir veya dışlayabiliyor. Oyun içindeki sanal para birimi olan Robux, gerçek para ile satın alınabilirken, bazı oyuncular, bu para birimini oyun içindeki eşyaları almak için harcıyor. Bu durum, çocuklarda maddi kayıplara da yol açabilir” dedi. Bağımlılık boyutuna da dikkat çeken Eraslan, şöyle devam etti: “Oyun, oyuncuların kendi oyunlarını yaratmasına ve karakterlerini kişiselleştirmesine olanak tanır. Roblox, düzenli olarak yeni oyun, güncelleme ve etkinlik sunuyor. Sürekli yenilik hali ise çocukların oyun ilgisini canlı tutarak daha fazla zaman harcamalarına neden oluyor.” değerlendirmesi yaptı.





AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Roblox'un 65 milyon günlük, 223 milyon aylık aktif kullanıcısının bulunduğunu söyleyen Stratejik Marka Danışmanı Melis Eryiğit Samir, "Rakamlar platformun etkisini açıkça gösteriyor. Çocuk istismarı sadece oyun platformlarında değil, tüm dijital alanlarda bir risk. Algoritmalar çocukları hızla tespit edip hedefliyor. Bu yüzden eğitim odaklı bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Yetişkinlerin çocukları dijital dünyada nasıl yönlendireceklerini öğrenmeleri kritik önem taşıyor. Ülkeler, ebeveynlere yönelik "dijital çocuk eğitimi" programları geliştirmeli. Ancak bu şekilde, yasaklarla değil, bilinçli kullanımla çocuklarımızı koruyabiliriz” ifadelerini kullandı.





OYUNLAR TRAVMAYA DÖNÜŞEBILIR

Oyunlardan etkilenen genç zihinlerin, “kaygı, depresyon ve diğer psikolojik sorunlarla travmatik etkilere sebep olabileceğini” söyleyen Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ayşegül Aydemir, “İçerikler gençlerde sağlıklı ilişkiler hakkında yanlış fikirler edinmelerine neden oluyor. Bu da rıza kavramının yanlış anlaşılmasına sebep olabilir” dedi. Aydemir ayrıca, “Çocuklarınızın bu tarz olumsuz içeriklere maruz kaldığını fark ederseniz bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel yardım almalısınız” diyerek ebeveynleri uyardı. Oyunların cinsel içeriklerle kurgulanmasının, çocuklar ve gençlerin psikolojileri üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çeken Aydemir, “Çocukların cinsel içeriklere duygusal olarak hazır olmamaları sebebiyle korku, kaygı, utanç ve suçluluk gibi karmaşık duygu durumları yaşamalarına sebep olabilir” açıklamasında bulundu.





CHP ROBLOX'A SAHIP ÇIKTI

Roblox'un ailelerden gelen şikayetler üzerine kapatılmasına CHP’liler tepki gösterdi. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da karara karşı çıkarak Roblox’u savundu. Özkan, "Oğlum iyi bir Roblox oyuncusu. Bütün sorunun chat yani karşılıklı yazışma da olduğunu, bu bölümü aile olarak kapattığımız için bahsedilen sorunları yaşamadığını söyledi. Oyunlarda yaş sınırlaması var. Ayrıca cinsellik ve benzer içerikli oyunlar oluştuğunda Roblox müdahale edip kendiliğinden kapatıyor. Konuşarak demokratik kanallardan çözülecek konuları sansür ya da kapatarak halledemeyiz’’ açıklamasında bulundu.





Milletimiz Tiktok kapatılsın istiyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tiktok'un kapatılması için çok talep geldiğini ifade etti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların Tiktok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek, "Tiktok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' Tiktok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. Tiktok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık Tiktok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı Tiktok'un kapatılmasını ister.Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" diye konuştu.





Türkiye'ye ‘temiz’ içerik

Katalog suçlar ve terör propagandası nedeniyle Türkiye’deki erişimi engellenen sosyal medya platformu Instagram, algoritmasını Türkiye’ye özel güncelleyecek. Erişim engelinde bir hafta geride kalırken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Instagram arasında sorunun çözümüne ilişkin diyalogda mesafe alındı. Türkiye, taleplerini ileterek İnstagram’dan cevap beklerken, ilgili sosyal medya platformunun olası adımları konusunda yeni bilgileri ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’de mahkeme kararı ile terör örgütü listesinde yer alan FETÖ ve PKK uzantılarına (PYD, YPG, HPG, YPS, KCK’ya) ait içeriklerin yalnızca Türkiye konumunda erişime engellenmesi konusunda mutabakata varıldı. Buna göre, Türkiye’ye mahsus olmak üzere Instagram, yayın politikalarına aykırı bulduğu içerikleri Türkiye’deki kullanıcıların kaldırması için bildirim göndererek belli bir süre tanıyacak. Hesabın kullanıcısı mevzu bahis içeriği kaldırırsa hesabını kullanmaya devam edebilecek.



