Rojin'in ölümünde ek rapor talebi

27 Eylül 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiğini bildirdi. Tunç, otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin tamamlandığı ve bulguların değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği döneme ait kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin detaylı biçimde değerlendirildiği belirten Tunç, Kabaiş’in kullandığı cep telefonunun kilidinin açılması için yurt dışından gelen uzmanların da dahil olduğu teknik çalışmanın sürdüğü, dijital materyallerin incelemesinin halen devam ettiğini açıkladı. Tunç, “Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmekte” ifadelerini kullandı.