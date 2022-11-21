Gündem Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı
GAZİANTEP KİLİS

Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

Gaziantep ve Kilis'e yönelik peş peşe düzenlenen roketli saldırılar sonrası sınır hattında tedbirler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, teröristlere ait mevziler ateş altına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı
Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı.

Terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Rıfat bölgesinden dün akşam saatlerinde ateşlenen roket, Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki polis özel harekat yerleşkesine isabet etti. Patlamada, yerleşke içerisindeki 1 asker ile 7 polis yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine de gece saatlerinde Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden ateşlenen 4 roket isabet etti. Boş araziye düşen roketler infilak etti; saldırı ilçede tedirginliğe neden oldu.

Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.

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