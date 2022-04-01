RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Dezenformasyon küresel sorun

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu çalıştayda bir konuşma yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele’ konulu çalıştay dün gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dezenformasyonun ülkelerin milli güvenlik meselesi hatta bunu aşarak küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

Yalan haber olgusunun dijitalleşmeyle ayyuka çıktığını ifade eden Şahin, yalanın yayılma hızının gerçek bilgiden katbekat fazla olduğunu vurguladı. RTÜK üzerinden yürütülen karalama kampanyaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve 2021 yazında yaşanan orman yangınlarını örnek gösteren Şahin, yalan ve çarpıtılmış haberlerle kişi ve kurumların yıpratıldığını kaydetti.

YALANLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ KONU

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da medyada mücadele edilmesi gereken en önemli konunun yalan olduğuna dikkat çekerek gerekçesini “Çünkü yalan, yalanı beraberinde getirir” sözleriyle açıkladı. Yalanın amacının iyi bilinmesi gerektiğini belirten Likoğlu, “Bunu bilebilirsek mücadelemiz daha kolaylaşır” diye konuştu. Türkiye’den 7-8 Eylül olayları ve 28 Şubat sürecini örnek veren Likoğlu, sosyal medyanın anında cevap verilebilmesiyle yalanla mücadeleyi kolaylaştırdığını, hızla yayılması nedeniyle de kolaylaştırdığını söyledi.

REKLAM

EKONOMİ RTÜK Başkanı Şahin: Kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar takip ediliyor