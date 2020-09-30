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Gündem RTÜK, Esra Erol programına para cezası uyguladı
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RTÜK, 'Esra Erol’ programına para cezası uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'Esra Erol' adlı programda DNA testi açıklanarak, 6 aylık bebeğin biyolojik babasının belirlenmesi ve yargının yapabileceği işlemleri ticari meta gibi sunma nedeniyle idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi DHA
ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' adlı programda DNA testi açıklandı, RTÜK inceleme başlattı.
ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' adlı programda DNA testi açıklandı, RTÜK inceleme başlattı.

Haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Üst Kurul, gündemindeki izleme raporlarını inceleyerek, karar verdi. ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı ile ilgili raporu görüşen Üst Kurul, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla DNA testi açıklanan yayında, 6 aylık bebeğin biyolojik babasının belirlendiğini ve yargının yapabileceği işlemlerin ticari meta gibi sunulduğunu tespit etti.

  • Müzakereler sonucu Üst Kurul, programın 6112 sayılı kanunun 8’inci maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ATV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Esra Erol'un programındaki tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı

'KUR’AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK' NEDENİYLE ŞİKAYET

RTÜK, ayrıca FOX TV'nin 'Yasak Elma' dizisi hakkında hazırlanan raporu da değerlendirdi. Raporda, tek gecelik ilişkilerin normalleştirildiği, çocuk ve gençler için olumsuz rol modeller oluşturulduğu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığı tespitleri yer alırken, ayrıca dizide Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle izleyicilerden çok sayıda şikayet alındığı da belirtildi. Üst Kurul, yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

  • Üst Kurul bunun yanı sıra 'Yeni Hayat' dizisi nedeniyle Kanal D'ye, 'Arıza' dizisi nedeniyle Show TV’ye, 'Karanlıktan Aydınlığa' programı nedeniyle TELE 1’e ve 'Doya Doya Moda' programı nedeniyle TV8’e yaptırım uygulanmasına da karar verdi.

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