RTÜK, 'Esra Erol’ programına para cezası uyguladı

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Dolu taneleri kuvvetli rüzgarın etkisiyle 15 santimetreye kadar büyüyebiliyor

Marmara Bölgesi'nde dün oluşan kümülonimbus bulutuyla birlikte birçok yerde kuvvetli sağanak ve yer yer dolu hadisesi meydana gelmişti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toros, "Kuvvetli yukarı-aşağı rüzgar akışları ile donan yağmur damlaları, hareket boyunca büyümeye devam eder. Dolu taneleri 15 santimetreye kadar büyüyebilir ve 500 gramdan daha ağır olabilir. Dolu tanelerinin büyük olarak yeryüzüne inmesi normal bir hadisedir. Ülkemizdeki dolu olayı en çok sırasıyla haziran, mayıs, nisan, temmuz, ağustos ve eylül aylarında görülmektedir" dedi.