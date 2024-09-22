RTÜK'ten 'gündüz kuşağı programları'na ayar: Son aşamaya geçiyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları, Youtube yayınları ve sabah kuşağı programlarına düzenleme geleceğini söyledi. Şahin, "Gelişmiş, demokratik ülkelerde hiçbir alan düzensiz ve denetimsiz olamaz. Yayıncılık alanı da. Özellikle internet üzerinden, sosyal mecralardan yapılan yayıncılık da düzen içinde olmalı. Gelişigüzel eline her mikrofon alanın kendini gazeteci, muhabir zannettiği bir ortam olamaz" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları, YouTube yayınları ve sabah kuşağı programlarına yönelik düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu.