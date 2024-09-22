RTÜK'ten 'gündüz kuşağı programları'na ayar: Son aşamaya geçiyoruz

Şahin, sosyal medya yayınlarına ilişkin de

"Gelişmiş, demokratik ülkelerde hiçbir alan düzensiz ve denetimsiz olamaz. Yayıncılık alanı da. Özellikle internet üzerinden, sosyal mecralardan yapılan yayıncılık da düzen içinde olmalı. Gelişigüzel eline her mikrofon alanın kendini gazeteci, muhabir zannettiği bir ortam olamaz. Bu önce mesleğini hakkıyla yapan gazeteci dostlarımıza hakarettir. Bakın, sokak röportajlarıyla ilgili açıklama yaptım. Ardından İzmir'deki olay gerçekleşti. Bizle ilişkilendirseler de o olay RTÜK dışı bir tasarruftur. Denk geldi. Ama millete o hakareti yapan kim olursa olsun gözaltına alınırdı zaten. Zannettiler ki RTÜK, muhalif seslere tahammül edemiyor. Alakası yok. Biz sadece siyasi veya ideolojik içeriklerden bahsetmiyoruz. Sokak röportajı adı altında ahlaksız, saçma sapan soruların vatandaşa yönlendirildiğini, insanların verdikleri cevaplardan dolayı aşağılandığı, kadınlarımızı hedef alarak cinsiyet ayrımcılığı yapılan yayınlara şahit oluyoruz"