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Rumların sondajı yakın takipte

Rumların sondajı yakın takipte

Canberk Doğan
04:0024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada yaptığı sondaj çalışması yakından takip ediliyor. MSB kaynakları “Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek” açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada yer alan 5. parselde sondaj çalışmasına yönelik Navtex yayımlamasına ilişkin, “Bahse konu geminin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek” değerlendirmesini yaptı. Suriye’deki güvenlik durumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bulunduğu noktalarda konum değişikliği ile de ilgili değerlendirme yapan Bakanlık kaynakları, “Suriye’de bulunan birliklerimizin ihtiyaçlar doğrultusunda yer değişiklikleri yapılabilir. Terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir” dedi. Kamuoyunda tartışma yaratan “Kışlasız Bedelli Askerlik” iddialarına ilişkin de MSB’den net açıklama geldi.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK YOK

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, “7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerlik’e yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.



#MSB
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#Sondaj

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