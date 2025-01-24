Rumların sondajı yakın takipte

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada yer alan 5. parselde sondaj çalışmasına yönelik Navtex yayımlamasına ilişkin, “Bahse konu geminin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek” değerlendirmesini yaptı. Suriye’deki güvenlik durumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bulunduğu noktalarda konum değişikliği ile de ilgili değerlendirme yapan Bakanlık kaynakları, “Suriye’de bulunan birliklerimizin ihtiyaçlar doğrultusunda yer değişiklikleri yapılabilir. Terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir” dedi. Kamuoyunda tartışma yaratan “Kışlasız Bedelli Askerlik” iddialarına ilişkin de MSB’den net açıklama geldi.