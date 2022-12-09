Rus heyeti merkezi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kobani bitti” mesajı sonrası Rusya’dan İstanbul’a kritik bir ziyaret yapıldı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyet, Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişarelerde bulunmak amacıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, istişarelerde Birleşmiş Milletler (BM) ile Tahıl Anlaşması’nın uygulanması gibi hususlar ile Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya ve Filistin gibi konular değerlendirildi. Bakan Yardımcısı Vershinin’in, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni bugün ziyaret etmesinin, yarın tahıl sevkiyatına yönelik Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunmasının planlandığı belirtildi.

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