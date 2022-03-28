Rus heyeti müzakere için İstanbul'da.

Rus heyeti müzakere için İstanbul'a geldi.

İstanbul’da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Moskova’dan İstanbul’a gelen Rusya heyetini taşıyan RSD 0888 kuyruk tescilli Rusya Federasyonu’na ait Tupolev TU-204 300 tipi uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı.

3 KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Taraflar, Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra görüşmelere video konferans ile devam etmişti.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, dün yaptığı açıklamada "Rus ve Ukraynalı heyetler 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşecek." ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rus ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılacak görüşme yüz yüze olacağı için önem taşıyor" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir" dedi.

Peskov, görüşmelerin yarın başlayabileceğini söyledi.

LAVROV: BAŞARILI SONUÇLANMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

DÜNYA İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak



