Rüşvet karşılığı kusurlu araçlara usulsüz onay verdiler: 6 şüpheli tutuklandı

19:066/02/2026, Cuma
IHA
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
Zonguldak'ta araç muayene istasyon çalışanlarının kusurlu araçların işlemlerinin para karşılığı usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. MASAK raporları neticesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta rüşvet karşılığı kusurlu araçlara usulsüz onay verdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş kapsamlı rüşvet ve sahtecilik operasyonunda yargı kararları açıklandı. İstasyon çalışanları ve aracıların; kusurlu veya randevusuz araçların işlemlerini para karşılığı usulsüz şekilde yaptıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin sorgu işlemleri tamamlandı.


3 milyon liralık yoğun para transferi

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 50 şüpheli ve 15 tanığın ifadesine başvurulmuştu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında rüşvet suçuna delil teşkil eden yaklaşık 3 milyon liralık yoğun para transferi tespit edildi.


Kesin rakamın MASAK raporlarıyla netleşeceği öğrenilirken, usulsüz onay alan araçların geçmemesi gerektiği bilirkişi raporlarıyla da belgelendi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, araç muayene istasyonu çalışanları T.Ö, H.B, Ö.Y, M.A, İ.C.D. ve İ.G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerden M.V. ile M.Ç. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelilerden S.A, G.Ö. ve T.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



