Rüşvetin tarifesi 3 milyon TL + %25 pay!

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüphelinin Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri dün tamamlandı.





20 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, başkan yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş ve Lütfi Kadıoğulları ile Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da olduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 6 şüpheli için de adli kontrol talep etti. Mahkeme, Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. CHP’li belediyeye yönelik soruşturmanın, 6 Şubat 2023'teki depremde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra Bayrampaşa’ya gelip kafe açmak isteyen depremzede Adil Umur’un, kendisinden rüşvet istendiği şikayeti üzerine açıldığı ortaya çıktı.





İHALEYİ BAYPAŞ ALACAK, SEN KİRALAYACAKSIN

Eylül 2024’te “Forum İstanbul AVM” çıkışındaki boş araziye kafe açmak isteyen Adil Umur, Başkan Hasan Mutlu ve o dönemki Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı ile görüştüğünü anlattı. Kendisine “Sen inşaata başla, prosedürleri biz halledeceğiz” denildiğini belirten Umur, 1 Ocak 2025’te inşaata başladığını ifade etti. Yağcı şubat sonunda Umur’u tekrar çağırıp “Kafenin olduğu yer ihaleye çıkacak. İhaleyi BAYPAŞ alacak. Sen de alt kiralama yapacaksın” dedi.

3 Mart 2025’te başlayan ihale süreci 20 Mart’ta iptal edildi. Umur, Başkan Yardımcısı Atilla Özen’in bu süreçte kendisine “İhalenin iptal edilmesini Hasan Başkan istedi” dediğini öne sürdü.





YIKIM KARARI UYGULANMAYACAK

İnşaat sürerken 17 Nisan 2025’te belediye encümeni tarafından yıkım kararı alındı. Zabıta, kararı Umur’a tebliğ etti. Bunun üzerine tekrar Özen ile görüşen Umur, Özen’in kendisine, “Bu karar dostlar alışverişte görsün niyetiyle alındı, uygulanmayacak” dediğini söyledi.

22 Nisan’da kafe belediye bayraklarıyla süslendi. Ertesi günkü etkinlik için belediyeden ürün gönderildi. Ancak deprem nedeniyle program iptal edildi.

24 Nisan’da zabıta inşaatı mühürleme girişiminde bulundu. 26 Nisan’da İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde dava açıp yürütmeyi durdurma kararı aldıran Umur, aynı gün Bilgehan Yağcı ile bir araya geldi.





2,5 MİLYON LİRA HARCADIM 3 MİLYON HARAÇ İSTEDİLER

Yağcı’nın görüşmede “Belediye Başkanı Mutlu’nun 3 milyon TL + yüzde 25 ortaklık talep ettiğini” söylediğini öne süren Umur, kaydettiği 2,5 saatlik görüşmeyi savcılığa sundu. Umur ifadesinde, “Hataylıyım, depremden sonra Bayrampaşa’ya döndüm. Belediye başkanına kafe açmak istediğimi söyledim, onay aldım. Başkan yardımcısına yönlendirdiler. Bana bir firmaya ihale edilip teslim edileceğini söylediler. 2,5 milyon lira masraf yaptım. Ancak sürekli oyalandım. Benden 3 milyon lira ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi” dedi.





Cebine mi girecek belediyeye mi?

İşte, belediyenin rüşvet istediği Adil Umur’un savcılığa sunduğu ses kaydından bir bölüm:

ADİL UMUR: Kafeden ne istiyor? Dipnot söyleyin başkanım.

BİLGEHAN YAĞCI: Senin kafen…

A.U.: Büyük işleri bir süre magazinsel olarak konuşuyorlar. Arkadan işi götürüyor bunlar. Bizim bir kötülüğümüz yok ki. Boş arsayı aldık, bulduk, yaptık, yap dediler. 3 milyon ver dediler. Şimdi ben şundan da şüpheleniyorum. Bu 3 milyon istediği, 10 milyon mu istiyor acaba? Söyleyemiyor…

B.Y.: 3 milyon + yüzde 25. Muhabbet öyle giriyor. Yüzde 25 ortağıymış buranın.

A.U.: Aaaa…

B.Y.: Ama niye?

A.U.: Belediyeye gelecek mi diyor yoksa cebime mi girecek?

B.Y.: Cebine girecek. Yüzde 25 ortağıymış.

A.U.: Bak iş patladı. Bizi zora koşacak, en son bizi yatıracak, diyecek ki: “Tamam size ben karışmıyorum. Yüzde 25 verin s*tir olun gidin.”





Mis Cafe'nin isim hakkı başkanda

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, belediye işletmesi olan Mis Cafe'nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğu tespit edildi. Mutlu’nun, Hasbahçe’deki halı saha tesisleriyle ilgili de usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Tesislerin işletmesini üstlenen firma belediye değiştikten sonra çıkarıldı. Giriş kısmı iş makineleriyle kazılıp kapatıldı, kapıya da kilit vuruldu. Mutlu ihaleler konusunda kendisini “Ben komisyon üyesi değilim” diye savundu.





Sevgililere belediyede iş

Dosyada Hasan Mutlu’nun özel hayatına ilişkin dikkat çeken bilgiler de yer aldı. 3 kadınla ilişkisinin bulunduğu, bunlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine kuaför açma sözü verdiği, evli olan bir kadını ise tesis müdürü yaptığı öne sürüldü. Kadınlarla ilişkileri sorulan Mutlu, tanıdığını söyledi ancak başka bilgi vermedi. Mutlu, para trafiğini ise “gayriresmi danışma” diye açıkladı.





Yolsuzluk ortaya çıkınca istifa etti

CHP’li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada “Meclis üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır” ifadelerini kullanan Salman, “Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim. Bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur” dedi. Salman, Bayrampaşalıların çıkar ve menfaatlerini korumak için görevine bağımsız olarak devam edeceğini kaydetti.



