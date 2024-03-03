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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'nin diplomasisine övgü: Erdoğan'ın yeni siyaset bilimi formatı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının uluslararası yükümlülüklere ülkelerin nasıl yaklaşması gerektiğini yeniden düşündürdüğünü vurgulayarak, “Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan nispeten yeni bir siyaset bilimi formatıdır” dedi.

00:54 - 3/03/2024 Pazar
AA
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF sonrasında basın toplantısı düzenledi.

ADF'nin tamamlandığını belirten Lavrov,
“Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan nispeten yeni bir siyaset bilimi formatıdır.”
ifadesini kullandı.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle bir araya gelemediklerini dile getiren Lavrov, depremin sonuçlarının aşılması ve mağdurlara yardım edilmesi için tüm çabaların yoğunlaşması gerektiğini anımsattı.

Lavrov, Rusya'nın o dönemde Türkiye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri, inşaat malzemeleri, insani yardım gönderdiklerini aktardı.

"Umarım (forumdaki) müzakere faydalı olmuştur"

Lavrov, bu seneki ADF'de geçen yılın telafi edildiğini kaydederek, forumda devlet ve hükümet başkanları da dahil olmak üzere 100'den fazla ülkenin temsil edildiğini, dışişleri bakanları düzeyinde çok sayıda katılımcı olduğunu bildirerek,
"Bu fırsatı değerlendirerek basın aracılığıyla Türk meslektaşlarımıza misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”
dedi.

Forumdaki programlar çerçevesinde “ABD öncülüğündeki Kolektif Batı'nın, tüm devletlerin egemen eşitliğine saygı ilkesi ile Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün ilkelerini açıkça hiçe saymasına” dikkati çektiğini söyleyen Lavrov, Batı'nın mevcut uluslararası durumu kendi kurallarını dayatmak için kullandığını belirtti.

Rus Bakan, “Umarım (forumdaki) müzakere faydalı olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu oturum ve diğer panellerde nerede olduğumuz ve uluslararası yükümlülüklerimize nasıl yaklaştığımızı yeniden düşünmemiz gerektiği vurgulandı.” değerlendirmesinde bulundu.


Rusya'dan Netanyahu'nun katil yüzüne tokat gibi çarpan sözler: İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist
Rusya'dan Netanyahu'nun katil yüzüne tokat gibi çarpan sözler: İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Lavrov, "İsrail'in topyekün saldırısını gördük. 'Filistinliler hayvandır, insan değildir' diyerek bunu yaptılar. Rusların insan olmadığını, yaratık olduğunu söyleyenler oldu." dedi. Konuşmasına, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "Bir insan vardır bir de yaratıklar vardır. Ukrayna'da yaşayan insanlar Rus kültürünü benimsiyorsa Rusya'ya gitsinler." sözünü anımsatarak devam eden Lavrov, "Şimdi aynı şeyleri İsrail'de görüyoruz. Gazze'nin tamamı sivil ama İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist." ifadelerini kullandı.


#Antalya Diplomasi Forumu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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