Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'nin diplomasisine övgü: Erdoğan'ın yeni siyaset bilimi formatı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Lavrov, "İsrail'in topyekün saldırısını gördük. 'Filistinliler hayvandır, insan değildir' diyerek bunu yaptılar. Rusların insan olmadığını, yaratık olduğunu söyleyenler oldu." dedi. Konuşmasına, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "Bir insan vardır bir de yaratıklar vardır. Ukrayna'da yaşayan insanlar Rus kültürünü benimsiyorsa Rusya'ya gitsinler." sözünü anımsatarak devam eden Lavrov, "Şimdi aynı şeyleri İsrail'de görüyoruz. Gazze'nin tamamı sivil ama İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist." ifadelerini kullandı.