Rusya imamına jammer tedbiri

KHK ile kapatılan Türk Rus Vakfı kurucularından olan Palmali Grubu kurucusu Azeri kökenli işadamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun HTS kayıtları incelendi. Azeri işadamının FETÖ’nün tepe yöneticilerinden Akın İpek, Suat Yıldırım ve Süleyman Uysal’la yoğun telefon irtibatı tespit edildi. Soruşturma dosyasında, Rusya’nın kapattığı “Atlantic International School”un da yönetim kurulunda bulunan Gurbanoğlu’nun, FETÖ’nün Rusya imamı ‘Saffet’ kod adlı firari Ahmet Hamdi Vural’la sık sık görüştüğü bilgisi yer aldı. Vural’ın şirkete her geldiğinde sinyal engelleyici “Jammer”la tedbir alındığı belirtildi. Vural’la birçok seyahat ve yolculuk yaptığı tespit edilen Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun, hakkında FETÖ’den yakalama kararı bulunan İhsan Kalkavan’la da yoğun irtibatı saptandı. Soruşturmada gözaltına alınan Nuray Nurcihan Perker’in ise Mansimov’un tüm işlerinin idaresini yürüttüğü ve eylemleri birlikte idare ettikleri belirtiliyor.

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