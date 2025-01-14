Rusya’dan İran’a: İsrail’den farkınız yok

Katar'ın başkenti Doha'da 7 Aralık tarihinde düzenlenen DOHA Forumu'nda yaşanan çarpıcı gelişmeler gün yüzüne çıktı. Türkiye, Rusya, İran’ın bir araya gelerek Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında gerilimin tırmandığı öğrenildi. Rus ve İranlı bakanların birbirini ihanetle suçladığı toplantıda, Lavrov’un Arakçi’ye “Bölgede İsrail ile sizin aranızda bir fark yok” dediği, bunun üzerine yaşanan gerilimi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yatıştırdığı öğrenildi.

Tarafların sakinleşmesi sonucu toplantıya daha sonra katılan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani, Suriye konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye’de rejim değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Al Sani, "Artık Esed sonrası dönemi konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

RUSYA KAYBETMEYECEK

Katar Dışişleri Bakanı ayrıca, Suriye'de 13 yıllık çatışmalar boyunca Rusya’nın somut bir kazanım elde edemediğine dikkat çekerek Moskova'ya bir teklif sundu. Bu teklifte Katar, Rusya’ya 13 yıldır elde etmek istedikleri kazanımların tamamının “kaybedilmeyeceğinin” sözü verildi. İran’ın ise bölgede maddi değil mezhepsel bir kazanım içinde olduğu ve artık bunun mümkün olamayacağı belirtildi.

ORTAK KAZANIM ORTAK HAREKET

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar’ın kazanım teklifini kabul ederken Türkiye de bu süreçte Katar’ın teklifinde Rusya’nın yanında olabileceğini belirtti. Böylece, Suriye sahasında somut kazanımlar elde edemeyen Rusya, Katar ve Türkiye ile iş birliği yaparak kendisi açısından yeni bir stratejik ortaklık sürecine girmeyi kabul etti.

İLK SİNYAL VERİLDİ

Toplantının en dikkat çekici yönlerinden biri ise, Suriye’de Esed sonrası dönemin tartışılmaya başlanmasıydı. Katar ve Türkiye’nin ortak diplomasi çabalarıyla bölgedeki dengelerin yeniden şekilleneceği bir sürecin ilk sinyalleri verildi. Üç ülke arasında gerçekleşen toplantının sonunda Suriye kararları konusunda istişare edileceğinin altı çizilirken Türkiye’nin istişarelerle birlikte Suriye’de Baas rejiminin sona ermesinin ardından kararları artık Suriye halkının vermesi hususunda görüş bildirdi.







