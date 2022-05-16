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POLİTİKA

Saadet Partisi GİK üyesi Selman Esmerer'den partisinin din dersi kararına tepki: Hepimiz rahatsızız

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve İBB Başkan adayı Selman Esmerer, katıldığı bir Zoom görüşmesinde, partisinin zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonunun kurulmasına "evet" demesini eleştirdi. Partinin Milli Görüş esaslarından ayrılışına ve CHP ve HDP ile temaslarının zorunlu din dersinin kaldırılmasına "evet" diyecek seviyeye gelmesine tepki gösteren Esmerer, "Bu temaslardan Saadet Partililer olarak hepimiz rahatsızız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisi GİK üyesi Selman Esmererden partisinin din dersi kararına tepki: Hepimiz rahatsızız
Selman Esmerer

Saadet Partisi'nin GİK üyesi ve İBB Başkan adayı olan Selman Esmerer, partisinin zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonu kurulmasına "evet" demesini eleştirdi.

Partinin Milli Görüş esaslarından ayrılışını ve CHP ve HDP ile temaslarının zorunlu din dersinin kaldırılmasına "evet" diyecek seviyeye gelmesini eleştiren Selman Esmerer şu ifadeleri kullandı;

"HEPİMIZ RAHATSIZIZ"

"Bu gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Bu temaslardan (Saadet Partililer olarak) hepimiz rahatsızız.

"VAHİM BİR OLAY VAR"

Özellikle vahim bir olay var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına Saadet Partisi olarak hem evet diyor hem de Kürt federasyonu kurulmasına evet diyor.

Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez. Bunlar diyor ki sadece biz parlamentoya girelim bizim geleceğimiz garanti olsun."

Saadet Partisi GİK üyesi Selman Esmerer: Din dersinin zorunlu olmamasına parti adına ‘evet’ denildi
OYNAT 00:49
Saadet Partisi GİK üyesi Selman Esmerer: Din dersinin zorunlu olmamasına parti adına ‘evet’ denildi
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi(GİK) ve İBB adayı Selman Esmerer, katıldığı bir Zoom görüşmesinde, partisinin zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonunun kurulmasına evet demesine tepki gösterdi.

Esmerer, “Gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda, hem din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına hem de Kürt federasyonu kurulmasına Saadet Partisi olarak 'evet' diyor' ifadelerini kullandı.
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