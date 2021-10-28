Sabancı’dan yeşil vatan seferberliği

Sabancı Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümünde, “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni başlattı. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAF 43 Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon 4 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ise şöyle: Ford Otosan 57 milyar 724 milyon lira Koç Holding 52 milyar 797 milyon lira Ereğli Demir Çelik 50 milyar 575 milyon lira Enka İnşaat 44 milyar lira Bim Mağazalar 43 milyar 657 milyon lira Garanti Bankası 40 milyar 362 milyon lira Aselsan 40 milyar 128 milyon lira Turkcell 35 milyar 816 milyon lira Akbank 34 milyar 216 milyon lira İskenderun Demir Çelik 32 milyar 828 milyon lira İş Bankası 28 milyar 394 milyon lira Türk Telekom 28 milyar 385 milyon lira Tüpraş 25 milyar 267 milyon lira Yapı ve Kredi Bank. 24 milyar 496 milyon lira Gübre Fabrikaları 23 milyar 413 milyon lira Arçelik 23 milyar 177 milyon lira Şişe Cam 23 milyar lira Sabancı Holding 21 milyar 995 milyon lira Sasa Polyester 21 milyar 580 milyon lira Tofaş Oto. Fab. 19 milyar 200 milyon TL İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük şirketler arasında zirvede ise Ford Otosan yer aldı. İşte borsa şirketlerinin piyasa değerleri..

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13 GÜN BOYUNCA SAHADAYIZ

Başlatılan seferberlik Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Topluluk yöneticileri ve yüzlerce Sabancı Gönüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti. Cenk Alper, “Çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz” dedi. Alper, “Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız” diye konuştu.

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