Gündem Sabancıdan yeşilvatan seferberliği
ADANA

Sabancı’dan yeşil vatan seferberliği

Sabancı Topluluğu, 29 Ekim-10 Kasım arasında ‘Cumhuriyet Seferberliği’ düzenleyecek. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, fidan dikiminden okul yenilemeye kadar pek çok farklı etkinlik gerçekleştirileceğini dile getirdi.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Sabancı’dan yeşil vatan seferberliği
Sabancı Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümünde, “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni başlattı.

Sabancı Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümünde, “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni başlattı. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.

İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
FOTOĞRAF 43
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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon 4 milyar lira oldu.
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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ise şöyle:
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Ford Otosan
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57 milyar 724 milyon lira
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Koç Holding
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52 milyar 797 milyon lira
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Ereğli Demir Çelik
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50 milyar 575 milyon lira
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Enka İnşaat
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44 milyar lira
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Bim Mağazalar
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43 milyar 657 milyon lira
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Garanti Bankası
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40 milyar 362 milyon lira
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Aselsan
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40 milyar 128 milyon lira
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Turkcell
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35 milyar 816 milyon lira
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Akbank
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34 milyar 216 milyon lira
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İskenderun Demir Çelik
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32 milyar 828 milyon lira
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İş Bankası
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28 milyar 394 milyon lira
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Türk Telekom
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28 milyar 385 milyon lira
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Tüpraş
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25 milyar 267 milyon lira
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Yapı ve Kredi Bank.
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24 milyar 496 milyon lira
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Gübre Fabrikaları
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23 milyar 413 milyon lira
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Arçelik
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23 milyar 177 milyon lira
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Şişe Cam
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23 milyar lira
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Sabancı Holding
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21 milyar 995 milyon lira
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Sasa Polyester
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21 milyar 580 milyon lira
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Tofaş Oto. Fab.
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19 milyar 200 milyon TL
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İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük şirketler arasında zirvede ise Ford Otosan yer aldı. İşte borsa şirketlerinin piyasa değerleri..

13 GÜN BOYUNCA SAHADAYIZ

Başlatılan seferberlik Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Topluluk yöneticileri ve yüzlerce Sabancı Gönüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti. Cenk Alper, “Çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz” dedi. Alper, “Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız” diye konuştu.

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