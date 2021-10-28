Sabancı’dan yeşil vatan seferberliği

Sabancı Topluluğu, 29 Ekim-10 Kasım arasında ‘Cumhuriyet Seferberliği’ düzenleyecek. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, fidan dikiminden okul yenilemeye kadar pek çok farklı etkinlik gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Sabancı Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümünde, “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni başlattı. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.
Başlatılan seferberlik Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Topluluk yöneticileri ve yüzlerce Sabancı Gönüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti. Cenk Alper, “Çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz” dedi. Alper, “Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız” diye konuştu.